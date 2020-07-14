https://ria.ru/20200714/1574288285.html
В Хабаровском крае начался "сезон охоты на водоросли"
У мыса Золотой в Хабаровском крае начали вылавливать ценный вид ламинарии, которую планируется использовать в лечебных целях, например изготовлять гель... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T08:00
2020-07-14T11:51
хорошие новости
хорошие новости
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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хорошие новости, хабаровский край
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
У мыса Золотой в Хабаровском крае начали вылавливать ценный вид ламинарии, которую планируется использовать в лечебных целях, например изготовлять гель. Продукция будет представлена в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщает сайт
правительства края, только одна компания получила разрешение на вылов бурых водорослей в порту.
"На предприятии имеются производственные, складские, холодильные и иные необходимые помещения. Кооператив специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере и имеет ряд патентов на способы переработки водных биологических ресурсов и методы их применения в лечебно-профилактических целях. Продукция востребована не только в России, но и на зарубежных рынках сбыта, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — сообщает пресс-служба правительства края.
По словам представителя компании, рыбаки используют любую возможность для выхода в море, даже в ночное время, чтобы успеть переработать улов морской капусты — отмыть, нашинковать и заморозить.
"Однако рыбаки Хабаровского края могли лишится права добычи ламинарии в связи с введением единого промыслового пространства "подзоны Приморье". Ситуацию удалось изменить при содействии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока. Были внесены изменения в правила рыбалки и было принято решение разделить добычу между рыбаками Приморья и Хабаровского края. Для последних сезон добычи морской капусты стартовал 1 июня", — сообщается на сайте.