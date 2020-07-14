В Хабаровском крае начался "сезон охоты на водоросли"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. У мыса Золотой в Хабаровском крае начали вылавливать ценный вид ламинарии, которую планируется использовать в лечебных целях, например изготовлять гель. Продукция будет представлена в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщает У мыса Золотой в Хабаровском крае начали вылавливать ценный вид ламинарии, которую планируется использовать в лечебных целях, например изготовлять гель. Продукция будет представлена в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщает сайт правительства края, только одна компания получила разрешение на вылов бурых водорослей в порту.

"На предприятии имеются производственные, складские, холодильные и иные необходимые помещения. Кооператив специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере и имеет ряд патентов на способы переработки водных биологических ресурсов и методы их применения в лечебно-профилактических целях. Продукция востребована не только в России, но и на зарубежных рынках сбыта, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — сообщает пресс-служба правительства края.

По словам представителя компании, рыбаки используют любую возможность для выхода в море, даже в ночное время, чтобы успеть переработать улов морской капусты — отмыть, нашинковать и заморозить.