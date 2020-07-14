В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.

Thanos is dead! So what's the next worst threat for the Avengers? pic.twitter.com/nZING45Xq6 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 11, 2020

"Танос мертв! Кто же станет следующей угрозой для Мстителей?" — говорится в описании ролика.

Они считают, что потенциально главным злодеем может стать кто-то из представителей инопланетной расы Скруллов или Крия, например Ронан Обвинитель. Оба персонажа фигурируют в комиксах о "Фантастической четверке". По мнению ведущих, они достаточно страшные и сильные.

Ведущие также предложили остальным пользователям поделиться своими версиями. Многие указали на кандидатуры суперзлодеев Доктора Дума, Канга Завоевателя и Галактуса.

Фильм "Мстители: Финал" вышел весной 2019 года, завершив франшизу о супергероях, состоящую из четырех частей. Однако уже в конце октября того же года в СМИ появилась информация о том, что пятая часть может выйти в 2023 году.