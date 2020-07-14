https://ria.ru/20200714/1574287083.html
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:47
2020-07-14T02:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, marvel comics
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
"Танос мертв! Кто же станет следующей угрозой для Мстителей?" — говорится в описании ролика.
Они считают, что потенциально главным злодеем может стать кто-то из представителей инопланетной расы Скруллов или Крия, например Ронан Обвинитель. Оба персонажа фигурируют в комиксах о "Фантастической четверке". По мнению ведущих, они достаточно страшные и сильные.
Ведущие также предложили остальным пользователям поделиться своими версиями. Многие указали на кандидатуры суперзлодеев Доктора Дума, Канга Завоевателя и Галактуса.
Фильм "Мстители: Финал" вышел весной 2019 года, завершив франшизу о супергероях, состоящую из четырех частей. Однако уже в конце октября того же года в СМИ появилась
информация о том, что пятая часть может выйти в 2023 году.
Ожидается, что создатели блокбастеров представят новую команду Мстителей, в которую войдет Капитан Марвел, Доктор Стрэндж, подруга Тора Джейн Фостер, Алая Ведьма, Шан-Чи и другие.