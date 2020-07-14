Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания

В начале 1993 года ВГТРК получила статус общегосударственной компании. В том же году она стала действительным членом Европейского вещательного союза (EBU), с правом принятия ключевых решений в работе EBU и Азиатско-Тихоокеанского Вещательного Союза (ABU).

С 1 ноября 1997 года начал вещание просветительский телеканал "Культура", подавляющее большинство программ которого основаны на отечественном материале. В рамках своей просветительской миссии телеканал сотрудничает с крупнейшими телевизионными компаниями мира, такими как BBC, RAI, RM ASSOCIATES, INA, ORF, европейским телеканалом ARTE, Beta-film, Granada, Telemondis, Discovery.

В 1998 году указом президента Российской Федерации все медийные активы были объединены в холдинг. В России появилась крупнейшая корпорация государственных электронных масс-медиа, которая присутствует практически во всех нишах современного российского телевидения.

13 августа 2001 года входившие в состав ВГТРК "Главный центр радиовещания и телевидения" (ГЦРТ) и "Главный центр управления сетями радиовещания и магистральной радиосвязи" (ГЦУРС) были выведены из компании и объединены в ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

26 февраля 2004 года постановлением правительства РФ "О Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании" все региональные дочерние компании были преобразованы в филиалы

В январе 2010 года ВГТРК провела ребрендинг телеканалов. Телеканал "Россия" стал называться "Россия 1", "Вести" – "Россия 24", "Культура" – "Россия К", "Спорт" – "Россия 2". Изменились логотипы каналов.

В настоящее время ВГТРК занимает лидирующее положение на рынке национального вещания, и является одним из ведущих производителей программ. В состав ВГТРК входят два федеральных канала ("Россия 1", "Россия Культура"); более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах Российской Федерации; первый в России круглосуточный информационный канал "Россия 24"; международный телеканал на русском языке "РТР-Планета", выходящий за рубежом с 2002 года; русская версия телеканала "Евроньюс"; четыре радиостанции ("Радио России", "Маяк", "Культура", "Вести ФМ") и государственный интернет-канал "Россия", который объединяет десятки интернет-ресурсов.

Кроме того, ВГТРК в партнерстве с компанией "Ростелеком" предлагает первый российский пакет неэфирных каналов "Цифровое телевидение", включающий в себя 17 телеканалов, удовлетворяющих любые запросы аудитории: "Моя Планета", "Наука 2.0", "История", "Живая Планета", "Т24", "Мульт", "Русский роман", "Русский детектив", "Русский бестселлер", НСТ и другие.



Генеральный директор ВГТРК – Олег Добродеев. В режиме онлайн вещают телеканалы "Россия", "Россия 2", "Россия 24", "РТР-Планета", а также радиостанции "Радио России", "Радио "Маяк", "Вести FM", "Радио "Юность", "Радио "Культура".Генеральный директор ВГТРК – Олег Добродеев.