https://ria.ru/20200714/1574279764.html
Дженнифер Лопес рассказала, что работает над новой музыкой
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме серию фотографий с колумбийским певцом Малумой и рассказала, что они создают новую... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:01
2020-07-14T06:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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кино и сериалы, джимми фэллон, музыка, новости культуры, дженнифер лопес
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме серию фотографий с колумбийским певцом Малумой и рассказала, что они создают новую музыку.
"Вы готовы?" — написала Лопес и отметила @Maluma
Как уточняет ET Canada, скорее всего музыканты записывают песни для романтической комедии "Marry me" ("Выходи за меня"). В феврале этого года певица рассказала в эфире шоу "Tonight show starring" с Джимми Фэллоном, что у нее будет шесть или восемь песен, а Малума исполнит две-три.
В фильме Кэт Койро они играют суперзвезд, которые собираются пожениться. Однако незадолго до свадьбы героиня Дженнифер Лопес узнает о том, что жених рок-музыкант (Малума) изменил ей накануне свадьбы. В отчаянии она делает предложение первому встречному фанату. Им оказывается учитель математики (Оуэн Уилсон).
Дата выхода комедии пока неизвестна.