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Дженнифер Лопес рассказала, что работает над новой музыкой
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме серию фотографий с колумбийским певцом Малумой и рассказала, что они создают новую... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:01
кино и сериалы
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музыка
новости культуры
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156336/08/1563360835_0:78:2047:1229_1400x0_80_0_0_8bc8fcf8d1873438739e60c3530cdcaf.jpg
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кино и сериалы, джимми фэллон, музыка, новости культуры, дженнифер лопес

Дженнифер Лопес рассказала, что работает над новой музыкой

06:01 14.07.2020
60
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussДженнифер Лопес на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме серию фотографий с колумбийским певцом Малумой и рассказала, что они создают новую музыку.

"Вы готовы?" — написала Лопес и отметила @Maluma

Как уточняет ET Canada, скорее всего музыканты записывают песни для романтической комедии "Marry me" ("Выходи за меня"). В феврале этого года певица рассказала в эфире шоу "Tonight show starring" с Джимми Фэллоном, что у нее будет шесть или восемь песен, а Малума исполнит две-три.
В фильме Кэт Койро они играют суперзвезд, которые собираются пожениться. Однако незадолго до свадьбы героиня Дженнифер Лопес узнает о том, что жених рок-музыкант (Малума) изменил ей накануне свадьбы. В отчаянии она делает предложение первому встречному фанату. Им оказывается учитель математики (Оуэн Уилсон).
Дата выхода комедии пока неизвестна.
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КультураКино и сериалыДжимми ФэллонМузыкаНовости культурыДженнифер Лопес
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