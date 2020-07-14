Дженнифер Лопес рассказала, что работает над новой музыкой

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме серию фотографий с колумбийским певцом Малумой и рассказала, что они создают новую музыку.

"Вы готовы?" — написала Лопес и отметила @Maluma

Как уточняет ET Canada, скорее всего музыканты записывают песни для романтической комедии "Marry me" ("Выходи за меня"). В феврале этого года певица рассказала в эфире шоу "Tonight show starring" с Джимми Фэллоном, что у нее будет шесть или восемь песен, а Малума исполнит две-три.

В фильме Кэт Койро они играют суперзвезд, которые собираются пожениться. Однако незадолго до свадьбы героиня Дженнифер Лопес узнает о том, что жених рок-музыкант (Малума) изменил ей накануне свадьбы. В отчаянии она делает предложение первому встречному фанату. Им оказывается учитель математики (Оуэн Уилсон).