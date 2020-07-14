https://ria.ru/20200714/1574277522.html
В Сети появился трейлер мультфильма "Стартрек: Нижние палубы"
На YouTube-канале студии CBS появился трейлер комедийного анимационного сериала "Стартрек: Нижние палубы". РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T06:42
2020-07-14T06:42
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новости культуры
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости
. На YouTube-канале студии CBS появился
трейлер комедийного анимационного сериала "Стартрек: Нижние палубы".
В центре сюжета – команда обслуживания не самого значимого во флоте космического корабля "Серритос", а действие происходит в 2380 году во вселенной "Звездного пути". Главные герои выполняют свои служебные обязанности и ведут активную социальную жизнь, несмотря на то, что экипаж постоянно сталкивается с разнообразными аномалиями.
Мультфильм – новый проект сценариста и продюсера "Рика и Морти" Майка МакМэхана. Озвучкой занимались Тоуни Ньюсом, Джек Куэйд, Ноэль Уэллс, Юждин Кордеро и другие актеры.
Премьера первого сезона, который состоит из десяти эпизодов, ожидается на CBS 6 августа.