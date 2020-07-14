В Сети появился трейлер мультфильма "Стартрек: Нижние палубы"

В центре сюжета – команда обслуживания не самого значимого во флоте космического корабля "Серритос", а действие происходит в 2380 году во вселенной "Звездного пути". Главные герои выполняют свои служебные обязанности и ведут активную социальную жизнь, несмотря на то, что экипаж постоянно сталкивается с разнообразными аномалиями.