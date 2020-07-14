Хвостики трубой! Как животные в приютах пережили разлуку с волонтерами

Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Собаки и кошки в городских приютах Собаки и кошки в городских приютах Москвы снова обрели счастье общения со "своим" человеком, ведь несколько месяцев они не видели любимых волонтеров, так как доступ посетителей в приюты был запрещен. О том, как пережили разгар пандемии братья наши меньшие, читайте в материале РИА Новости.

Незащищенным вход воспрещен

В Москве из 13 муниципальных приютов для безнадзорных и бесхозяйных животных два находятся в ведении ГБУ "Доринвест". Один расположен на востоке в районе Новогиреево, другой - на противоположном конце Москвы - в Зеленограде.

Их работа во время пандемии не останавливалась, хотя доступ для гостей и волонтеров с 28 марта по 25 мая был, разумеется, запрещен. На территории находились только сотрудники.

Персонал каждый день заботился о питомцах, соблюдая все меры безопасности. График работы оставался прежним. Но уже с 25 мая приюты открыли двери для посещения зверей их постоянными волонтерами. А с 9 июня возобновился свободный вход без предварительной записи. Для прохода на территорию гостям и волонтерам нужно иметь маску и перчатки.

Подарки и гостинцы

Тем не менее, без привычного внимания собаки и кошки не оставались. На время ограничений было разрешено передавать им подарки и полезные посылки.

Гостинцы оставляли на посту охраны, и все животные получали вкусные лакомства и необходимые вещи. Конечно, общение животных с человеком сократилось. По словам сотрудников приютов, питомцы скучали по своим волонтерам. Но работники никого не обделяли лаской и объятиями.

После возобновления посещений и прогулок некоторые животные немного подзабыли команды, кто-то стеснялся выходить из вольера, но сегодня большинство уже все вспомнили. "Одичавших" или рассоциализировавшихся питомцев не было, так как рядом всегда находились те, кто заботился о них. Одни животные никогда не оставались.

Также на протяжении всего режима самоизоляции сотрудники "Доринвеста" снимали видеоролики и делали фотографии собак и кошек из приютов, чтобы волонтеры могли посмотреть на своих любимцев.

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В период самоизоляции (апрель и май) из приютов в новые дома отправились 22 питомца (10 собак и 12 кошек). Для сравнения – в минувшем году в апреле и в мае было пристроено 62 животных (35 собак и 27 кошек).

Некоторым питомцам обрести дом помог онлайн-поиск новых хозяев. Одной из таких счастливых встреч стало знакомство Елены и котика Вендала. Елена увидела питомца из приюта "Зоорассвет" на видео сотрудников. Она прошла все этапы онлайн-собеседования, и сегодня Вендал радует сотрудников приюта своими "приветами" из дома.

Многие питомцы, которые уехали домой за время самоизоляции, познакомились со своими хозяевами до наступления режима повышенной готовности. А размеренная жизнь на изоляции помогла владельцам принять взвешенное решение и забрать приглянувшихся зверюшек на новоселье уже после снятия режима ограничений.