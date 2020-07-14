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https://ria.ru/20200714/1574270748.html
В Австралии сфотографировали несчастного кенгуру, потерявшего семью
В кадр попал самец-кенгуру, стоящий над погибшей самкой, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Австралии сфотографировали несчастного кенгуру, потерявшего семью

00:58 14.07.2020
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© Фото : Vicki Lloyd-Smith, Pam Roxon Самец кенгуру у тела погибшей самки в заповеднике Yarra Glen в Австралии
Самец кенгуру у тела погибшей самки в заповеднике Yarra Glen в Австралии
© Фото : Vicki Lloyd-Smith, Pam Roxon
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В кадр попал самец-кенгуру, стоящий над погибшей самкой, сообщает Daily Mail.
Недалеко от Мельбурна самка-кенгуру попала под машину и погибла. Волонтеры из приюта для диких животных прибыли на место и обнаружили самца, склонившегося над ее телом. Он, не переставая гладил ее.
В сумке у самки обнаружили шестимесячного детеныша. Его отвезли в приют, но он не смог пережить последствия от аварии и вскоре умер.
Президент Австралийского общества кенгуру Никки Саттерби рассказала, что кенгуру – очень преданные и чуткие животные. Они защищают свою семью и крайне тяжело переживают утрату
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