https://ria.ru/20200714/1574270748.html
В Австралии сфотографировали несчастного кенгуру, потерявшего семью
В кадр попал самец-кенгуру, стоящий над погибшей самкой, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T00:58
2020-07-14T00:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, австралия, мельбурн, животные