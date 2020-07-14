Туристы рассказали, какое обслуживание в полете предпочитают

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Большинство путешественников предпочитают, чтобы в полете их обслуживали женщины: стюардессы нравятся 68 процентам, а стюарды — только 32 процентам, свидетельствуют данные опроса OneTwoTrip.

В опросе сервиса приняли участие 2632 человека.

Выяснилось, что предполетный инструктаж каждый раз внимательно смотрят только две трети путешественников, или 67 процентов. Остальные не обращают внимания на эту часть работы бортпроводников.