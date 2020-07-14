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Туристы рассказали, какое обслуживание в полете предпочитают
Большинство путешественников предпочитают, чтобы в полете их обслуживали женщины: стюардессы нравятся 68 процентам, а стюарды — только 32 процентам,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T02:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
туризм, туристы, самолеты, новости - туризм

Туристы рассказали, какое обслуживание в полете предпочитают

02:35 14.07.2020
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© DepositphotosСтюардесса
Стюардесса
© Depositphotos
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Большинство путешественников предпочитают, чтобы в полете их обслуживали женщины: стюардессы нравятся 68 процентам, а стюарды — только 32 процентам, свидетельствуют данные опроса OneTwoTrip.
В опросе сервиса приняли участие 2632 человека.
Выяснилось, что предполетный инструктаж каждый раз внимательно смотрят только две трети путешественников, или 67 процентов. Остальные не обращают внимания на эту часть работы бортпроводников.
Большинство опрошенных (74 процента), лояльно относятся к просьбам бортового персонала (например, поднять спинку кресла или открыть шторку иллюминатора) или к тому, что стюарды будят всех перед посадкой. Однако каждому четвертому пассажиру это доставляет дискомфорт.
Почти половине путешественников бортпроводники хотя бы раз шли навстречу, помогая выполнить пожелания, например, пересесть на другое место в салоне самолета. А 17 процентов сталкивались во время полета с чрезвычайными ситуациями, когда, например, стюарды оказывали медицинскую помощь пассажирам.
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