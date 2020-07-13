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Правительство утвердило правила субсидирования для выплат медработникам
Правительство РФ утвердило правила субсидирования регионов для выплат по отпускам медицинским и другим работникам, которые получили стимулирующие выплаты за... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:53
здоровье - общество
правительство рф
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РИА Новости
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353
60
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здоровье - общество, правительство рф, общество

Правительство утвердило правила субсидирования для выплат медработникам

18:53 13.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила субсидирования регионов для выплат по отпускам медицинским и другим работникам, которые получили стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ, особые условия труда, а также дополнительную нагрузку в этом году, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее правительство выделило Минздраву РФ более 4 миллиардов рублей на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам.
"Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов ... бюджетам субъектов РФ ... в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку", - говорится в документе.
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