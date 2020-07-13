Правительство утвердило правила субсидирования для выплат медработникам

Ранее правительство выделило Минздраву РФ более 4 миллиардов рублей на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам.

"Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов ... бюджетам субъектов РФ ... в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку", - говорится в документе.