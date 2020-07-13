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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл призвал власти Черногории остановить гонения на церковь
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал власти Черногории остановить гонения на Сербскую православную церковь (СПЦ) и отменить дискриминирующий ее закон,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:14
религия и мировоззрение
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религия, александр вучич, новости - религия и мировоззрение, черногория, сербия, украина, в мире

Патриарх Кирилл призвал власти Черногории остановить гонения на церковь

16:51 13.07.2020 (обновлено: 18:14 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал власти Черногории остановить гонения на Сербскую православную церковь (СПЦ) и отменить дискриминирующий ее закон, следует из открытого обращения патриарха, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что закон будет способствовать изъятию собственности СПЦ и ее передачи непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Тогда же синод Русской церкви призвал все поместные православные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
"Призываю гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на православную церковь, прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру", - написал патриарх Кирилл в обращении.
Он напомнил, что в Черногории был принят "дискриминационный закон, нацеленный на национализацию церковной собственности", прежде всего, храмов и монастырей. Как отметил патриарх, звучат обещания "создать "автокефальную церковь" с участием местных раскольников".
"Давление на верующих неуклонно растет. Их многотысячные акции показывают, что они больше не могут и не хотят терпеть. Неуважение к священному сану и публичное унижение духовенства представителями власти стало нормой. И это в стране, которая своим возникновением в качестве государства обязана Церкви, в истории которой был многовековой период, когда митрополит был носителем не только церковной, но и светской власти", - подчеркнул патриарх Кирилл.
По его словам, "горькие плоды" такой политики можно видеть на Украине, "где претерпела крах попытка "объединить народ" через учреждение новой "поместной церкви". "Эта авантюра лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев. Не удивительно, что она поставила точку в политической карьере автора данного проекта", - отметил патриарх Кирилл.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
24 декабря 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"На чужие грабли": украинский сценарий в православной Черногории
"Мои горячие молитвы — с православными иерархами и духовенством Черногории, с ее благочестивым народом, который связан с народами Руси многовековыми узами единства в вере. Ничто не сможет поколебать этого единства, и никакие гонения не смогут сломить твердую волю народа отстоять Святое Православие", - подытожил предстоятель Русской церкви.
В мае 2020 года священнослужители Сербской православной церкви были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих на празднике святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президент Сербии Александр Вучич в июне заявил журналистам, что Сербская православная церковь (СПЦ) находится под угрозой, и ей необходима поддержка России.
Храм Святого Саввы в Белграде
28 июня, 22:30Религия и мировоззрение
Черногорские медики и преподаватели поддержали Сербскую церковь
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Религия и мировоззрениеРелигияАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияСербияУкраинаВ мире
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