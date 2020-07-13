ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует информацию о российских вакцинах на глобальной платформе, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя завершение первой стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев 12 июля сообщил РИА Новости, что безопасность вакцины подтверждена в ходе клинических испытаний. Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля, после этого институт Гамалеи подаст на регистрацию, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"ВОЗ приветствует информацию о российских вакцинах на глобальной платформе", - сказала Вуйнович. Она отметила, что вакцина, разработанная институтом Гамалеи, уже есть в глобальном ландшафте вакцин-кандидатов, но пока это лишь первая стадия клинических испытаний.
"Информация о результатах и этапах исследований вакцин-кандидатов доступна на глобальной платформе. По мере поступления информация будет там размещаться, и ВОЗ призывает все страны работать через эту объединенную платформу", - добавила Вуйнович.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.