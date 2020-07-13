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ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует информацию о российских вакцинах на глобальной платформе, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:40
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
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александр гинцбург
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, воз, общество

ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России

16:40 13.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует информацию о российских вакцинах на глобальной платформе, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя завершение первой стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев 12 июля сообщил РИА Новости, что безопасность вакцины подтверждена в ходе клинических испытаний. Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля, после этого институт Гамалеи подаст на регистрацию, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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"ВОЗ приветствует информацию о российских вакцинах на глобальной платформе", - сказала Вуйнович. Она отметила, что вакцина, разработанная институтом Гамалеи, уже есть в глобальном ландшафте вакцин-кандидатов, но пока это лишь первая стадия клинических испытаний.
"Информация о результатах и этапах исследований вакцин-кандидатов доступна на глобальной платформе. По мере поступления информация будет там размещаться, и ВОЗ призывает все страны работать через эту объединенную платформу", - добавила Вуйнович.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
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