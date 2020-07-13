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Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
Министр образования Молдавии Игорь Шаров на брифинге в понедельник сообщил, что власти разработали семь вариантов возобновления школьных занятий с 1 сентября. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:35
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, молдавия, образование - общество, в мире

Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах

16:35 13.07.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Министр образования Молдавии Игорь Шаров на брифинге в понедельник сообщил, что власти разработали семь вариантов возобновления школьных занятий с 1 сентября.
Власти Молдавии в середине марта из-за коронавируса приняли решение перевести всех школьников на дистанционное обучение.
"Пришло время планировать возвращение учеников в классы, мы должны не бояться, а проявить максимальные бдительность, внимание, обеспечить безопасность. Впереди – недели плотной работы, чтобы 1 сентября в школах зазвенел звонок, у нас разработано семь моделей возобновления работы школ в следующем учебном году", - заявил Шаров.
Министр отметил, что в 75% школ, где обучаются менее 300 детей, можно обеспечить их присутствие на занятиях в обычном режиме. Если в школах учатся от 300 до 450 детей, то занятия можно провести в две смены, уроки могут быть сокращены с 45 до 30 минут. Школы, в которых больше учеников, могут выбирать один из четырех вариантов: комбинированное обучение (ежедневное чередование обучения в школах с дистанционным преподаванием); гибридное обучение (половина учеников будет обучаться онлайн, а другая — присутствовать в школе, обе группы чередуются ежедневно); еженедельное обучение (половина учеников обучается онлайн, а другая — в школе, чередуются еженедельно); смешанная модель обучения предлагает совмещение нескольких вариантов. В отдельных случаях допускается полный переход на дистанционное обучение при регистрации резкого роста числа зарегистрированных случаев коронавируса в классе, школе или населенном пункте.
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По словам Шарова, эти семь моделей будут вынесены на публичные консультации. Директора школ обсудят этот вопрос с учителями и родителями и решат, какой метод лучше всего подходит для школы.
Ранее власти Молдавии сообщили о 19382 зарегистрированных случаях коронавируса, 642 из которых стали летальными.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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