Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах

Министр отметил, что в 75% школ, где обучаются менее 300 детей, можно обеспечить их присутствие на занятиях в обычном режиме. Если в школах учатся от 300 до 450 детей, то занятия можно провести в две смены, уроки могут быть сокращены с 45 до 30 минут. Школы, в которых больше учеников, могут выбирать один из четырех вариантов: комбинированное обучение (ежедневное чередование обучения в школах с дистанционным преподаванием); гибридное обучение (половина учеников будет обучаться онлайн, а другая — присутствовать в школе, обе группы чередуются ежедневно); еженедельное обучение (половина учеников обучается онлайн, а другая — в школе, чередуются еженедельно); смешанная модель обучения предлагает совмещение нескольких вариантов. В отдельных случаях допускается полный переход на дистанционное обучение при регистрации резкого роста числа зарегистрированных случаев коронавируса в классе, школе или населенном пункте.