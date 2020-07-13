На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом на Сахалине за последние сутки увеличилось на 64 и приблизилось к 1,5 тысячи, сообщил в понедельник губернатор региона Валерий Лимаренко

"COVID-19. В Сахалинской области +64 случая... Итого на 13 июля в Сахалинской области 1497 случаев заболевания, 668 человек выписано с выздоровлением, 829 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.

На 12 июля в области было официально подтверждено 1433 случая заболевания коронавирусом.

По данным регионального оперштаба, в понедельник 34 случая COVID-19 подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 30 человек заразились от ранее заболевших, выписаны из инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ 28 пациентов.

Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.

Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.

Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.