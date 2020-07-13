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"Открытая Россия" сообщила об обыске в своем офисе
"Открытая Россия" сообщила, что в ее московском офисе вновь проходит обыск. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:27
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
великобритания
сша
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1400x0_80_0_0_40739fee5db82f2f174de9c9716f7b17.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, великобритания, сша, происшествия

"Открытая Россия" сообщила об обыске в своем офисе

15:27 13.07.2020
255
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Открытая Россия" сообщила, что в ее московском офисе вновь проходит обыск.
"У нас опять обыск", - говорится в сообщении в Instagram.
Андрей Пивоваров
9 июля, 11:41
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
В минувший четверг в редакции уже проходил обыск, также правоохранители, по утверждению "Открытой России", изъяли технику из квартир четырех сотрудников.
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Открытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийВеликобританияСШАПроисшествия
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