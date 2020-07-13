"Открытая Россия" сообщила об обыске в своем офисе

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Открытая Россия" сообщила, что в ее московском офисе вновь проходит обыск.
"У нас опять обыск", - говорится в сообщении в Instagram.
В минувший четверг в редакции уже проходил обыск, также правоохранители, по утверждению "Открытой России", изъяли технику из квартир четырех сотрудников.
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.