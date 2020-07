"Открытая Россия" сообщила об обыске в своем офисе

"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским . В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания ), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США ) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).