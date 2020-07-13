"Открытая Россия" сообщила об обыске в своем офисе

"У нас опять обыск", - говорится в сообщении в Instagram.

В минувший четверг в редакции уже проходил обыск, также правоохранители, по утверждению "Открытой России", изъяли технику из квартир четырех сотрудников.

В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.