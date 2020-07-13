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В Мариуполе построят завод по очистке воды за счет кредита от Франции
Украина приступила к реализации проекта по постройке в Мариуполе завода по очистке воды за кредитные средства, предоставленные Францией, заявил в понедельник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:18
денис шмыгаль
франция
мариуполь
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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денис шмыгаль, франция, мариуполь, украина, в мире

В Мариуполе построят завод по очистке воды за счет кредита от Франции

15:18 13.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Мариуполе
Ситуация в Мариуполе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Украина приступила к реализации проекта по постройке в Мариуполе завода по очистке воды за кредитные средства, предоставленные Францией, заявил в понедельник посол Франции на Украине Этьен де Понсен на пресс-конференции.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и Франции подписали соглашение о предоставлении 64 миллионов евро на проект модернизации системы водоснабжения в Мариуполе. Согласно договору, кредитные средства должны полностью покрыть стоимость проекта модернизации системы поставки питьевой воды в городе. Около 70% товаров и услуг будут закуплены во Франции, 30% - на Украине или у третьих сторон.
"Для меня большая честь присутствовать сегодня на этой церемонии по запуску показательного проекта для нашего двустороннего сотрудничества… Мне чрезвычайно приятно, что проект, о котором сейчас идет речь, который финансируется за средства французского казначейства, мы запускаем сегодня", - заявил Понсен.
По его словам, в ближайшие недели начнутся технические работы по реализации проекта. Посол сказал, что, согласно проекту, завод по очистке воды в Мариуполе будет построен в 2023 году, максимум - в 2024 году. Понсен добавил, что Франция предоставляет Украине на реализацию этого проекта кредит в размере 64 миллионов евро под 0,08% годовых сроком на 30 лет.
Вместе с тем посол отметил, что после реализации этого проекта правительство Франции продолжит поддерживать аналогичные инициативы в Донбассе.
Вадим Рабинович
27 июня, 08:29
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Денис ШмыгальФранцияМариупольУкраинаВ мире
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