https://ria.ru/20200713/1574280283.html
В Подмосковье отметили снижение числа преступлений
Число преступлений в Подмосковье по итогам шести месяцев сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:13
2020-07-13T15:13
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_05c7ef30149eba20323cee2f3ebf35ab.jpg
https://ria.ru/20200713/1574273071.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_05c7ef30149eba20323cee2f3ebf35ab.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_0:0:1342:1006_1400x0_80_0_0_de0ec6e2d2783840678734c0b378add6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_54:0:1060:1006_1400x0_80_0_0_42135ca2f2ee7f3499fd11a0b6bece16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Число преступлений в Подмосковье
по итогам шести месяцев сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"Согласно данным за январь-июнь 2020 года, в Московской области зарегистрировано 37,4 тысячи преступлений, это на 4,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Число грабежей упало на 4,6%, убийств – на 15,3%, квартирных краж – на 28,6%, угонов – на 22,9%, рассказали в пресс-службе. Число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось в регионе на 4,7%, а содеянных в общественных местах – на 8,9%, отметили в управлении.
Однако в Подмосковье наблюдается рост числа мошеннических операций – на 24,8 %, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, – на 4 % и незаконный оборота наркотиков – на 0,9 %, добавили в ведомстве.
"Снижению преступности в регионе способствовали условия самоизоляции граждан, введение ограничительных мер и усиление в городских округах нарядов полиции. Кроме этого, камеры системы "Безопасный регион" являются серьезным инструментом для поддержания правопорядка в муниципальных образованиях Подмосковья", - отметил заместитель председателя облправительства, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.