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В Подмосковье отметили снижение числа преступлений
Число преступлений в Подмосковье по итогам шести месяцев сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:13
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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353
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье отметили снижение числа преступлений

15:13 13.07.2020
22
© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число преступлений в Подмосковье по итогам шести месяцев сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"Согласно данным за январь-июнь 2020 года, в Московской области зарегистрировано 37,4 тысячи преступлений, это на 4,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Число грабежей упало на 4,6%, убийств – на 15,3%, квартирных краж – на 28,6%, угонов – на 22,9%, рассказали в пресс-службе. Число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось в регионе на 4,7%, а содеянных в общественных местах – на 8,9%, отметили в управлении.
Однако в Подмосковье наблюдается рост числа мошеннических операций – на 24,8 %, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, – на 4 % и незаконный оборота наркотиков – на 0,9 %, добавили в ведомстве.
"Снижению преступности в регионе способствовали условия самоизоляции граждан, введение ограничительных мер и усиление в городских округах нарядов полиции. Кроме этого, камеры системы "Безопасный регион" являются серьезным инструментом для поддержания правопорядка в муниципальных образованиях Подмосковья", - отметил заместитель председателя облправительства, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
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