В Подмосковье отметили снижение числа преступлений

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число преступлений в Число преступлений в Подмосковье по итогам шести месяцев сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.

"Согласно данным за январь-июнь 2020 года, в Московской области зарегистрировано 37,4 тысячи преступлений, это на 4,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Число грабежей упало на 4,6%, убийств – на 15,3%, квартирных краж – на 28,6%, угонов – на 22,9%, рассказали в пресс-службе. Число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось в регионе на 4,7%, а содеянных в общественных местах – на 8,9%, отметили в управлении.

Однако в Подмосковье наблюдается рост числа мошеннических операций – на 24,8 %, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, – на 4 % и незаконный оборота наркотиков – на 0,9 %, добавили в ведомстве.