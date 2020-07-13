В Подмосковье более 13 тысяч выпускников написали ЕГЭ по истории и физике

"Сегодня в Подмосковье свыше 13 тысяч ребят написали ЕГЭ по истории и физике. Экзамен прошел штатно, без нарушений", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, всего для сдачи ЕГЭ в регионе задействовали 201 пункт проведения экзаменов. В каждом из них была организована рассадка с соблюдением социальной дистанции, установлены дозаторы с антисептиками, всем участникам и организаторам измеряли температуру, сотрудники, присутствующие на экзаменах, были в средствах индивидуальной защиты, добавила министр.