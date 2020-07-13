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В Подмосковье более 13 тысяч выпускников написали ЕГЭ по истории и физике
Свыше 13 тысяч выпускников написали ЕГЭ по истории и физике в Московской области, экзамены прошли штатно, без нарушений, сообщает РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:58
московская область (подмосковье)
образование - общество
общество
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353
60
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московская область (подмосковье), образование - общество, общество

В Подмосковье более 13 тысяч выпускников написали ЕГЭ по истории и физике

14:58 13.07.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Свыше 13 тысяч выпускников написали ЕГЭ по истории и физике в Московской области, экзамены прошли штатно, без нарушений, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минобразования.
"Сегодня в Подмосковье свыше 13 тысяч ребят написали ЕГЭ по истории и физике. Экзамен прошел штатно, без нарушений", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, всего для сдачи ЕГЭ в регионе задействовали 201 пункт проведения экзаменов. В каждом из них была организована рассадка с соблюдением социальной дистанции, установлены дозаторы с антисептиками, всем участникам и организаторам измеряли температуру, сотрудники, присутствующие на экзаменах, были в средствах индивидуальной защиты, добавила министр.
Она также отметила, что за ходом проведения ЕГЭ следили 474 общественных наблюдателя, в том числе 108 представителей Российского союза молодежи. Итоги экзаменов станут известны не позднее 27 июля, уточнила Каклюгина.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
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Московская область (Подмосковье)Образование - ОбществоОбщество
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