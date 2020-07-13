https://ria.ru/20200713/1574279045.html
В Подмосковье более 13 тысяч выпускников написали ЕГЭ по истории и физике
Свыше 13 тысяч выпускников написали ЕГЭ по истории и физике в Московской области, экзамены прошли штатно, без нарушений, сообщает РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:58
2020-07-13T14:58
московская область (подмосковье)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), образование - общество, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Свыше 13 тысяч выпускников написали ЕГЭ по истории и физике в Московской области
, экзамены прошли штатно, без нарушений, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минобразования.
"Сегодня в Подмосковье свыше 13 тысяч ребят написали ЕГЭ по истории и физике. Экзамен прошел штатно, без нарушений", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, всего для сдачи ЕГЭ в регионе задействовали 201 пункт проведения экзаменов. В каждом из них была организована рассадка с соблюдением социальной дистанции, установлены дозаторы с антисептиками, всем участникам и организаторам измеряли температуру, сотрудники, присутствующие на экзаменах, были в средствах индивидуальной защиты, добавила министр.
Она также отметила, что за ходом проведения ЕГЭ следили 474 общественных наблюдателя, в том числе 108 представителей Российского союза молодежи. Итоги экзаменов станут известны не позднее 27 июля, уточнила Каклюгина.