В ЛНР из-за природных пожаров за неделю выгорело 600 гектаров сухостоя

С 19 июня в ЛНР объявлен пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). В среду 8 июля в МЧС сообщили, что за три дня из-за природных пожаров в республике выгорело около 200 гектаров пшеничных полей. За минувшие сутки спасатели республики ликвидировали 24 пожара, 17 из них - природные.