В ЛНР из-за природных пожаров за неделю выгорело 600 гектаров сухостоя

ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Около 600 гектаров территорий выгорело в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю из-за природных пожаров, заявили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР в понедельник.
С 19 июня в ЛНР объявлен пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). В среду 8 июля в МЧС сообщили, что за три дня из-за природных пожаров в республике выгорело около 200 гектаров пшеничных полей. За минувшие сутки спасатели республики ликвидировали 24 пожара, 17 из них - природные.
"За минувшую неделю на территории Луганской народной республики было зафиксировано 155 пожаров, связанных с загоранием сухой травы на открытой территории. Общая площадь сгоревшего сухостоя - 590,5 гектара", - заявил представитель МЧС ЛНР.
Он уточнил, что в результате природных пожаров в подконтрольном ЛНР селе Юрьевка уничтожены три жилых и два нежилых дома.