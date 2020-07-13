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В ЛНР из-за природных пожаров за неделю выгорело 600 гектаров сухостоя
Около 600 гектаров территорий выгорело в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю из-за природных пожаров, заявили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:31
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР из-за природных пожаров за неделю выгорело 600 гектаров сухостоя

14:31 13.07.2020
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© МЧС ЛНРРабота пожарного расчета
Работа пожарного расчета
© МЧС ЛНР
Работа пожарного расчета. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Около 600 гектаров территорий выгорело в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю из-за природных пожаров, заявили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР в понедельник.
С 19 июня в ЛНР объявлен пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). В среду 8 июля в МЧС сообщили, что за три дня из-за природных пожаров в республике выгорело около 200 гектаров пшеничных полей. За минувшие сутки спасатели республики ликвидировали 24 пожара, 17 из них - природные.
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"За минувшую неделю на территории Луганской народной республики было зафиксировано 155 пожаров, связанных с загоранием сухой травы на открытой территории. Общая площадь сгоревшего сухостоя - 590,5 гектара", - заявил представитель МЧС ЛНР.
Он уточнил, что в результате природных пожаров в подконтрольном ЛНР селе Юрьевка уничтожены три жилых и два нежилых дома.
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