В Подмосковье возобновили выдачу путевок на санаторно-курортное лечение

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Выдача путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан возобновлена в Московской области, до конца текущего года планируется оздоровить более 25 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье возобновлена выдача путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан, первые заезды в санатории состоялись, начиная с 5 июля. В этом году жители региона смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края, республики Крым, Калининграда, Кавказских Минеральных вод, в Средней полосе России и, конечно же, в Подмосковье. Уже в июле порядка трех тысяч человек получат путевку на санаторно-курортное лечение", - рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.
Отмечается, что до конца текущего года планируется оздоровить более 25 тысяч льготников Подмосковья. Заезды жителей, которые были отменены из-за пандемии COVID-19, будут перенесены на осенний период текущего года или летний – 2021 года. Теперь очередь на санаторно-курортное лечение можно проверить на портале Госуслуг Подмосковья без регистрации, рассказали в пресс-службе.
"Кроме этого, теперь для оформления бесплатных талонов на проезд в санаторий не нужно посещать управление социальной защиты, достаточно подать заявление через РПГУ и, дождавшись положительного решения и присвоения персонального номера электронного талона, приобрести бесплатный билет на сайте РЖД, не выходя из дома. Или же, как раньше, прийти в кассу перевозчика с паспортом", - рассказали в пресс-службе.