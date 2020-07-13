В Подмосковье возобновили выдачу путевок на санаторно-курортное лечение

Отмечается, что до конца текущего года планируется оздоровить более 25 тысяч льготников Подмосковья. Заезды жителей, которые были отменены из-за пандемии COVID-19, будут перенесены на осенний период текущего года или летний – 2021 года. Теперь очередь на санаторно-курортное лечение можно проверить на портале Госуслуг Подмосковья без регистрации, рассказали в пресс-службе.