https://ria.ru/20200713/1574275522.html
Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:17
2020-07-13T14:17
дмитрий песков
владимир путин
ливия
турция
сирия
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, ливия, турция, сирия, политика