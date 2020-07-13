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Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:17
дмитрий песков
владимир путин
ливия
турция
сирия
политика
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дмитрий песков, владимир путин, ливия, турция, сирия, политика

Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

14:17 13.07.2020
232
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да. Сейчас будет сообщение", - сказал Песков.
По данным администрации турецкого лидера, президенты обсудили экономическое сотрудничество, ситуацию в Сирии и Ливии.
Президент РФ Владимир Путин
13:56
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
202020
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинЛивияТурцияСирияПолитика
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