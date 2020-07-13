WWF оценил опасность разлива авиатоплива на Таймыре

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Разлив авиационного топлива на Таймыре значительно менее опасен, чем разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, однако, он показывает системную проблему управления рисками загрязнения окружающей среды, считает руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Книжников.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода "Норильсктрансгаза" (принадлежит " Норникелю ") и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.

"По нашим оценкам, по информации с места событий, от спасателей, эта авария по объемам и по скорость локализации менее опасна (чем ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске - ред.). Дело в том, что это всего 44,5 тонны, попало все это в озеро Безымянное площадью всего 600 квадратных метров. По данным спасателей, это озеро замкнуто, то есть оно не соединяется с речной системой, поэтому мы не видим угроз распространения загрязнения в реку… Разлился авиационный керосин - это легкая фракция, она не тонет, и ее проще собрать с поверхности воды", - сказал Книжников РИА Новости.

По словам эксперта, информация о происшествии поступила незамедлительно и на место аварии очень оперативно прибыли спасатели из Мурманска , которые ранее работали на ЧП на ТЭЦ-3. Были установлены боновые заграждения, применен сорбент для сбора загрязнения с поверхности воды и грунта, который упрощает ликвидацию загрязнения.

"С точки зрения быстроты реагирования эта авария (действия по ликвидации ее последствий – ред.) достойна похвалы", - отметил собеседник агентства.

В то же время, по его словам, этот пример говорит, что система управления рисками серьезно хромает.

"В данном случае уже не важен объем аварии и как быстро его ликвидируют, а видна системная проблема с аварийностью. Бизнес в первую очередь должен купировать и решать проблемы, а мы за один месяц наблюдаем третью аварийную ситуацию", - сказал Книжников.

Он напомнил о ЧП на ТЭЦ-3, а также о попадании загрязненных жидкостей в окружающую среду на Талнахской обогатительной фабрике.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. ГМК считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Согласно материалам компании, ГМК "Норильский никель" профинансировала работы по ликвидации последствий этой аварии на сумму 6 миллиардов рублей.