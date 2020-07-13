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WWF оценил опасность разлива авиатоплива на Таймыре
Разлив авиационного топлива на Таймыре значительно менее опасен, чем разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, однако, он показывает системную проблему... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:07
новости - экология
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норильский никель
красноярский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - экология, всемирный фонд дикой природы, норильский никель, красноярский край, происшествия

WWF оценил опасность разлива авиатоплива на Таймыре

14:07 13.07.2020
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© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого районаРазлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Разлив авиационного топлива на Таймыре значительно менее опасен, чем разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске, однако, он показывает системную проблему управления рисками загрязнения окружающей среды, считает руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Книжников.
Ранее сообщалось, что в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода "Норильсктрансгаза" (принадлежит "Норникелю") и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.
"По нашим оценкам, по информации с места событий, от спасателей, эта авария по объемам и по скорость локализации менее опасна (чем ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске - ред.). Дело в том, что это всего 44,5 тонны, попало все это в озеро Безымянное площадью всего 600 квадратных метров. По данным спасателей, это озеро замкнуто, то есть оно не соединяется с речной системой, поэтому мы не видим угроз распространения загрязнения в реку… Разлился авиационный керосин - это легкая фракция, она не тонет, и ее проще собрать с поверхности воды", - сказал Книжников РИА Новости.
По словам эксперта, информация о происшествии поступила незамедлительно и на место аварии очень оперативно прибыли спасатели из Мурманска, которые ранее работали на ЧП на ТЭЦ-3. Были установлены боновые заграждения, применен сорбент для сбора загрязнения с поверхности воды и грунта, который упрощает ликвидацию загрязнения.
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
12:58
В Совбезе подсчитали ущерб от погодных ЧС
"С точки зрения быстроты реагирования эта авария (действия по ликвидации ее последствий – ред.) достойна похвалы", - отметил собеседник агентства.
В то же время, по его словам, этот пример говорит, что система управления рисками серьезно хромает.
"В данном случае уже не важен объем аварии и как быстро его ликвидируют, а видна системная проблема с аварийностью. Бизнес в первую очередь должен купировать и решать проблемы, а мы за один месяц наблюдаем третью аварийную ситуацию", - сказал Книжников.
Он напомнил о ЧП на ТЭЦ-3, а также о попадании загрязненных жидкостей в окружающую среду на Талнахской обогатительной фабрике.
Отделение сгущения измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики ОАО ГМК Норильский никель
12:52
"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики из-за сброса воды
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. ГМК считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Согласно материалам компании, ГМК "Норильский никель" профинансировала работы по ликвидации последствий этой аварии на сумму 6 миллиардов рублей.
В конце июня произошел сброс технической воды на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске. По итогам внутреннего расследования "Норникель" сообщил, что были выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды, они не нанесли значимого вреда экологии, однако руководство фабрики уволено.
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Новости - ЭкологияВсемирный фонд дикой природыНорильский никельКрасноярский крайПроисшествия
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