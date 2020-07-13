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Греция откроет границы для Швеции с 22 июля
Прямые рейсы из Швеции в Грецию возобновятся с 22 июля, с конца июля в зависимости от эпидемиологической ситуации могут возобновиться прямые рейсы из США и ряда РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:42
2020-07-13T13:42
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, евросоюз, швеция, афины, сша, в мире
АФИНЫ, 13 июл – РИА Новости.
Прямые рейсы из Швеции
в Грецию
возобновятся с 22 июля, с конца июля в зависимости от эпидемиологической ситуации могут возобновиться прямые рейсы из США
и ряда стран, которые не являются членами Евросоюза
, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге.
Греция с 1 июля возобновила прямое авиасообщение с большинством стран Евросоюза, заработали аэропорты на всех греческих островах. В список не вошли ряд стран, в том числе Швеция, власти которой выразили недовольство решением Афин
и призвали своих туристов подумать, стоит ли им ехать на отдых в Грецию.
По словам Петсаса, как было объявлено ранее, с 15 июля открываются прямые рейсы из Великобритании
.
"Кроме того, мы открываем прямые рейсы из Швеции с 22 июля. В то же время, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в странах за пределами Европейского Союза, таких как США, рассматривается вопрос об открытии прямых рейсов с конца июля 2020 года, с обязательством показывать отрицательный результат молекулярного теста на коронавирус, который будет сделан за 72 часа до въезда в Грецию", – сообщил Петсас.
Он сообщил также, что усилены проверки туристов на всех въездах в страну, основной упор сделан на пограничный пост Промахонас на границе с Болгарией
. Усиливается также контроль на КПП из Албании
.
"С 1 по 11 июля на въездах в страну было проведено 67 797 испытаний, из которых 218 были положительными. Всего 0,35%. Тем не менее, данные показывают, что положительных тестов в Промахонас в четыре раза больше, чем, например, в международном афинском аэропорту Элефтериос Венизелос", – сказал официальный представитель.
Он сообщил также, что будут оштрафованы те, кто на границе предъявит поддельные документы с результатами тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19
пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.