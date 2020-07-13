https://ria.ru/20200713/1574272133.html
В ЛНР заявили о пожаре на пшеничном поле после обстрела силовиками
Семь гектаров пшеницы сгорело в Славяносербском районе самопровозглашенной Луганской народной республики в результате пожара после обстрела со стороны... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:24
2020-07-13T13:24
ситуация в днр и лнр
сцкк
славяносербский район
луганская народная республика
в мире
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славяносербский район
луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, славяносербский район, луганская народная республика, в мире
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости.
Семь гектаров пшеницы сгорело в Славяносербском районе
самопровозглашенной Луганской народной республики
в результате пожара после обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК
) режима прекращения огня заявило, что не зафиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков 12 июля. Позже в МЧС ЛНР заявили об обстреле со стороны силовиков территории республики в этот день. С 19 июня в ЛНР объявлен пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). По данным ведомства, с начала июля из-за природных пожаров в республике выгорело более 190 гектаров пшеничных полей.
"Двенадцатого июля в службу 101 Славяносербского района поступило сообщение от сотрудницы отдела жизнеобеспечения поселкового совета Фрунзе о том, что в селе Заречное вследствие массированного обстрела загорелось пшеничное поле", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.
По данным МЧС, к месту происшествия прибыли спасатели. Как уточняют в ведомстве, тушение пожара, помимо постоянной угрозы повторного обстрела, осложнялось сильными порывами ветра.
"Сгорело семь гектаров пшеницы, 30 гектаров стерни и 0,5 гектара сухой травы", - дополнил представитель ведомства.