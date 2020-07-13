В ЛНР заявили о пожаре на пшеничном поле после обстрела силовиками

"Двенадцатого июля в службу 101 Славяносербского района поступило сообщение от сотрудницы отдела жизнеобеспечения поселкового совета Фрунзе о том, что в селе Заречное вследствие массированного обстрела загорелось пшеничное поле", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.