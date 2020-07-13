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В Совбезе назвали главную задачу для российского ТЭК в условиях пандемии
Обеспечение долгосрочной устойчивости российского топливно-энергетического комплекса на всем жизненном цикле, от добычи ресурсов до их глубокой переработки,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:48
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В Совбезе назвали главную задачу для российского ТЭК в условиях пандемии

12:48 13.07.2020
114
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обеспечение долгосрочной устойчивости российского топливно-энергетического комплекса на всем жизненном цикле, от добычи ресурсов до их глубокой переработки, является главной задачей отечественного ТЭК на фоне пандемии коронавирусной инфекции, также надо продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике, важные для регионов РФ, считает помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.
"Нестабильность мировых энергетических рынков проявилась на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции. Произошло существенное снижение потребности мировой экономики в энергоресурсах, что оказало значительное давление на рыночные цены на энергоресурсы и, прежде всего, на нефть. Падение нефтяных цен – это самый значимый по своему эффекту шок для отечественной энергетики и экономики страны, в силу зависимости от экспорта углеводородов", - отметил Абелин.
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По его словам, данная проблема "носит глобальный характер", и для ее решения необходимы совместные усилия с зарубежными партнерами. "В том числе такие, как недавнее соглашение "ОПЕК+" о сокращении добычи нефти, которое оказало позитивное влияние на котировки цен на мировых рынках нефти", - пояснил Абелин.
"Главная же задача – обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему жизненному циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологический процесс", - подчеркнул помощник секретаря Совбеза.
По словам Абелина, от ритмичной, стабильной работы ТЭК зависит деятельность самых разных секторов экономики.
"Поэтому нужно сохранить надежность этих кооперационных, производственных связей и ни в коем случае не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны", - добавил он.
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"И, конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора. При этом в условиях санкций со стороны США и их союзников в отношении отечественной энергетики нужно делать акцент на внедрении отечественных передовых технологий и прежде всего - цифровых технологий", - отметил Абелин.
По его мнению, отечественный ТЭК всегда умел отвечать на вызовы и угрозы.
"Имеющийся промышленный, технологический, кадровый потенциал нашей энергетики позволяет решать самые сложные задачи и достойно пройти сегодняшний непростой период", - резюмировал он.
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