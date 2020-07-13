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В Челябинской области продлили ограничения движения для грузовиков
Ограничение движения грузовых автомобилей на дорогах Челябинской области, введенное с 10 по 13 июля из-за высокой температуры воздуха, продлевается до 17 июля,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:38
челябинская область
общество
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РИА Новости
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60
челябинская область, общество

В Челябинской области продлили ограничения движения для грузовиков

12:38 13.07.2020
36
© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск
© Fotolia / Наталья Иванова
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 13 июл - РИА Новости. Ограничение движения грузовых автомобилей на дорогах Челябинской области, введенное с 10 по 13 июля из-за высокой температуры воздуха, продлевается до 17 июля, сообщила в понедельник пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
"Согласно приказу Миндортранса Челябинской области от 13 июля, в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха 32-36 градусов вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием", - говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать с 14 по 17 июля в период с 11.00 (09.00 мск) до 22.00 (20.00 мск), уточняется в сообщении.
Также пресс-служба поясняет, что время окончания ограничений может быть изменено.
Пресс-служба напоминает, что ограничения движения для грузового транспорта из-за высокой температуры воздуха введены в регионе с 14.00 (12.00 мск) 10 июля до 22.00 (20.00 мск) 13 июля.
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