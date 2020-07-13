В Челябинской области продлили ограничения движения для грузовиков

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июл - РИА Новости. Ограничение движения грузовых автомобилей на дорогах Ограничение движения грузовых автомобилей на дорогах Челябинской области , введенное с 10 по 13 июля из-за высокой температуры воздуха, продлевается до 17 июля, сообщила в понедельник пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Согласно приказу Миндортранса Челябинской области от 13 июля, в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха 32-36 градусов вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 14 по 17 июля в период с 11.00 (09.00 мск) до 22.00 (20.00 мск), уточняется в сообщении.

Также пресс-служба поясняет, что время окончания ограничений может быть изменено.