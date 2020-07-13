В Малайзии арестовали почти две тысячи нарушителей границы

БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Малайзийские правоохранители арестовали в период с 1 мая по 12 июля почти 2000 нарушителей границ страны и контрабандистов людей, заявил в понедельник на пресс-конференции в Куала-Лумпуре старший министр по вопросам безопасности Малайзии Исмаил Сабри Яакоб.
Выступление министра публикует интернет-версия газеты The Star.
За период с 1 мая по 12 июля были арестованы 1 494 нелегальных мигранта, 249 капитанов морских судов малого класса и 110 организаторов контрабанды людей, заявил министр, слова которого приводит издание.
Он добавил, что в ходе общенациональной операции "Бентенг" ("Крепость"), направленной на пресечение контрабанды людьми, за тот же период времени были конфискованы 50 судов различных размеров и 191 транспортное средство различных видов.
"Продолжающиеся постоянные усилия властей, включая полицию, Правоохранительное агентство Малайзии на море и Агентство пограничного контроля, гарантируют, что любые попытки нелегального ввоза людей в Малайзию будут пресечены, особенно в период пандемии COVID-19", - сказал Исмаил Сабри Яакоб.
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