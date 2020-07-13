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В Малайзии арестовали почти две тысячи нарушителей границы
Малайзийские правоохранители арестовали в период с 1 мая по 12 июля почти 2000 нарушителей границ страны и контрабандистов людей, заявил в понедельник на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:37
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, куала-лумпур, малайзия, в мире

В Малайзии арестовали почти две тысячи нарушителей границы

12:37 13.07.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкКуала-Лумпур
Куала-Лумпур
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Куала-Лумпур. Архивное фото
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Малайзийские правоохранители арестовали в период с 1 мая по 12 июля почти 2000 нарушителей границ страны и контрабандистов людей, заявил в понедельник на пресс-конференции в Куала-Лумпуре старший министр по вопросам безопасности Малайзии Исмаил Сабри Яакоб.
Выступление министра публикует интернет-версия газеты The Star.
За период с 1 мая по 12 июля были арестованы 1 494 нелегальных мигранта, 249 капитанов морских судов малого класса и 110 организаторов контрабанды людей, заявил министр, слова которого приводит издание.
Он добавил, что в ходе общенациональной операции "Бентенг" ("Крепость"), направленной на пресечение контрабанды людьми, за тот же период времени были конфискованы 50 судов различных размеров и 191 транспортное средство различных видов.
"Продолжающиеся постоянные усилия властей, включая полицию, Правоохранительное агентство Малайзии на море и Агентство пограничного контроля, гарантируют, что любые попытки нелегального ввоза людей в Малайзию будут пресечены, особенно в период пандемии COVID-19", - сказал Исмаил Сабри Яакоб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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