В Малайзии арестовали почти две тысячи нарушителей границы

За период с 1 мая по 12 июля были арестованы 1 494 нелегальных мигранта, 249 капитанов морских судов малого класса и 110 организаторов контрабанды людей, заявил министр, слова которого приводит издание.

Он добавил, что в ходе общенациональной операции "Бентенг" ("Крепость"), направленной на пресечение контрабанды людьми, за тот же период времени были конфискованы 50 судов различных размеров и 191 транспортное средство различных видов.