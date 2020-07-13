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В МЧС предупредили о жаре и грозах в Оренбургской области
Синоптики предупреждают жителей Оренбургской области о неблагоприятных погодных условиях: ожидается жара до 41 градуса и грозы, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:36
оренбургская область
общество
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РИА Новости
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353
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оренбургская область, общество

В МЧС предупредили о жаре и грозах в Оренбургской области

12:35 13.07.2020 (обновлено: 12:36 13.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 13 июл – РИА Новости. Синоптики предупреждают жителей Оренбургской области о неблагоприятных погодных условиях: ожидается жара до 41 градуса и грозы, сообщает ГУМЧС по региону.
"По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 14 июля в большинстве районов области ожидается максимальная температура воздуха +36...+41°, местами по области ожидается гроза", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям Оренбуржья не находиться на жаре, обильное питье и по возможности находиться в прохладном помещении.
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