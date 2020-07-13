Россия была лучше других стран готова к COVID-19, заявили в Совбезе

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия с экономической точки зрения была лучше готова к пандемии коронавирусной инфекции, чем другие государства, в том числе экономически развитые, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.

"Следует отметить, что Россия была лучше подготовлена к возникшему шоку по сравнению с подавляющим числом стран, в том числе относящихся к экономически развитым. Низкий уровень внешнего государственного и частного долга, накопленные финансовые ресурсы Фонда национального благосостояния позволяют существенно сгладить негативное влияние текущей глобальной экономической ситуации, в том числе в части сохранения достаточного уровня устойчивости национальной валюты", - сказал Абелин.

При этом "оперативно заключенное в рамках ОПЕК ++ соглашение о сокращении добычи нефти оказало позитивное влияние на котировки мировых цен на нефть", отметил он. "Уже сейчас нефтяные цены приблизились к прогнозному уровню, обеспечивающему бездефицитное исполнение запланированного бюджета страны", - отметил помощник секретаря СБ РФ.

"Все это позволило оказать необходимую поддержку наиболее пострадавших секторов экономики, в первую очередь системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, а также доходов населения, включая финансовую помощь семьям, имеющим детей", - сказал Абелин.

В целом принятые решения, а также оперативность их реализации "позволили сохранить устойчивость функционирования российской экономики и не допустить реализации угроз экономической безопасности страны в период критической фазы прохождения пандемии коронавирусной инфекции", добавил Абелин.

По его словам, для дальнейшей минимизации негативного влияния последствий пандемии в "пост-карантинный" период на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сферах были выработаны рекомендации правительству и Банку России по реализации целого ряда мер. Они позволят "снизить угрозы экономической безопасности, связанные с глобальным экономическим кризисом в условиях продолжающегося санкционного давления США и их союзников в отношении нашей страны", отметил Абелин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.