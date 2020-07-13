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Россия была лучше других стран готова к COVID-19, заявили в Совбезе
Россия с экономической точки зрения была лучше готова к пандемии коронавирусной инфекции, чем другие государства, в том числе экономически развитые, заявил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:03
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, экономика

Россия была лучше других стран готова к COVID-19, заявили в Совбезе

12:20 13.07.2020 (обновлено: 13:03 13.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия с экономической точки зрения была лучше готова к пандемии коронавирусной инфекции, чем другие государства, в том числе экономически развитые, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
"Следует отметить, что Россия была лучше подготовлена к возникшему шоку по сравнению с подавляющим числом стран, в том числе относящихся к экономически развитым. Низкий уровень внешнего государственного и частного долга, накопленные финансовые ресурсы Фонда национального благосостояния позволяют существенно сгладить негативное влияние текущей глобальной экономической ситуации, в том числе в части сохранения достаточного уровня устойчивости национальной валюты", - сказал Абелин.
При этом "оперативно заключенное в рамках ОПЕК++ соглашение о сокращении добычи нефти оказало позитивное влияние на котировки мировых цен на нефть", отметил он. "Уже сейчас нефтяные цены приблизились к прогнозному уровню, обеспечивающему бездефицитное исполнение запланированного бюджета страны", - отметил помощник секретаря СБ РФ.
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"Все это позволило оказать необходимую поддержку наиболее пострадавших секторов экономики, в первую очередь системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, а также доходов населения, включая финансовую помощь семьям, имеющим детей", - сказал Абелин.
В целом принятые решения, а также оперативность их реализации "позволили сохранить устойчивость функционирования российской экономики и не допустить реализации угроз экономической безопасности страны в период критической фазы прохождения пандемии коронавирусной инфекции", добавил Абелин.
По его словам, для дальнейшей минимизации негативного влияния последствий пандемии в "пост-карантинный" период на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сферах были выработаны рекомендации правительству и Банку России по реализации целого ряда мер. Они позволят "снизить угрозы экономической безопасности, связанные с глобальным экономическим кризисом в условиях продолжающегося санкционного давления США и их союзников в отношении нашей страны", отметил Абелин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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