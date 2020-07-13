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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 163
Коронавирусная инфекция стала причиной смерти четырех пациентов в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших достигло 163, сообщает региональный... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:46
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 163

11:46 13.07.2020
164
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти четырех пациентов в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших достигло 163, сообщает региональный минздрав.
"За прошедшие сутки от COVID-19 умерли четыре инфицированных пациента 35, 69, 70 и 74 лет. Таким образом, на сегодня зафиксировано 98 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 65 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4474 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровели 3352 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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