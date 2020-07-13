В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 163

"За прошедшие сутки от COVID-19 умерли четыре инфицированных пациента 35, 69, 70 и 74 лет. Таким образом, на сегодня зафиксировано 98 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 65 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", - говорится в сообщении.