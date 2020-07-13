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В КБР менее 800 пациентов с COVID-19 остаются в госпиталях
Менее 800 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, в регионе выздоровело уже более 85,6% заболевших COVID-19, следует из сообщения... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:15
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здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество

В КБР менее 800 пациентов с COVID-19 остаются в госпиталях

11:15 13.07.2020
66
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Менее 800 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, в регионе выздоровело уже более 85,6% заболевших COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"В госпиталях в республике находится 797 человек, из которых 40 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, всего - 5604. Выздоровели за сутки 56 пациентов, всего – 4801.
В республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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