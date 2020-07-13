В КБР менее 800 пациентов с COVID-19 остаются в госпиталях

НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Менее 800 пациентов с Менее 800 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии , в регионе выздоровело уже более 85,6% заболевших COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"В госпиталях в республике находится 797 человек, из которых 40 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, всего - 5604. Выздоровели за сутки 56 пациентов, всего – 4801.

В республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.