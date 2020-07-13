В Башкирии уменьшили время работы в "красных зонах" больниц из-за жары

По данным минздрава республики, о врачах уже позаботились. "Мы уменьшили время нахождения в вахте, стали чередовать не более 4 часов. Строго следим, чтобы не было тепловых ударов. Тепловой режим и в помещениях подрос, уже переходим на два-три часа, чтобы было более комфортно работать", - сказал на совещании министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, отметив, что при таком графике работы повышается расход средств индивидуальной защиты.