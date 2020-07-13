https://ria.ru/20200713/1574254945.html
В Башкирии уменьшили время работы в "красных зонах" больниц из-за жары
Время работы врачей в "красной зоне" в больницах Башкирии, где лечат больных с коронавирусом в противочумных костюмах, из-за сильной жары ограничили четырьмя... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:01
2020-07-13T09:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан
УФА, 13 июл – РИА Новости.
Время работы врачей в "красной зоне" в больницах Башкирии
, где лечат больных с коронавирусом в противочумных костюмах, из-за сильной жары ограничили четырьмя часами и переходят на вахты в 2-3 часа, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В Башкирии вторую неделю наблюдается сильная жара, температура воздуха поднималась до 35-37 градусов.
"Довольно сложная, аномальная стоит температура. Прошу организовывать работу с учетом этого обстоятельства. Особенно нагрузка ложится на врачей, на социальных работников. Это неделя тоже будет жаркой, прошу обратить внимание. Не представляю, как в почти сорокаградусную жару ходить в противочумном костюме", - заявил глава региона Радий Хабиров
на оперативном совещании правительства Башкирии.
По данным минздрава республики, о врачах уже позаботились. "Мы уменьшили время нахождения в вахте, стали чередовать не более 4 часов. Строго следим, чтобы не было тепловых ударов. Тепловой режим и в помещениях подрос, уже переходим на два-три часа, чтобы было более комфортно работать", - сказал на совещании министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, отметив, что при таком графике работы повышается расход средств индивидуальной защиты.
По его словам, на 13 июля в регионе зарегистрировано 5967 случаев коронавирусной инфекции, 3999 человек выписались после лечения, 19 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.