В Новосибирской области за сутки выявили 112 случаев COVID-19

"Количество лабораторно-подтвержденных на территории Новосибирской области - 7386. Выписано с выздоровлением уже 5199 человек. Летальных исходов - 146. Количество лиц, которые находятся в стационарах с подозрением или с подтвержденным COVID - 2911 человек. С нарастающим итогом количество проведенных ПЦР-исследований – 247 388 тестов", - сказал он.