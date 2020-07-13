В Новосибирской области за сутки выявили 112 случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Сто двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались еще четыре человека, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного минздрава Константин Хальзов.
По данным регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, на утро 12 июля было зарегистрировано 7274 случая COVID-19. Общее количество летальных исходов было 142.
"Количество лабораторно-подтвержденных на территории Новосибирской области - 7386. Выписано с выздоровлением уже 5199 человек. Летальных исходов - 146. Количество лиц, которые находятся в стационарах с подозрением или с подтвержденным COVID - 2911 человек. С нарастающим итогом количество проведенных ПЦР-исследований – 247 388 тестов", - сказал он.
В свою очередь глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что по лабораторной диагностике работает 14 лабораторий, из них шесть самостоятельно подтверждают результаты, что значительно ускоряет получение результатов.
"Выявляемость за прошедшую неделю составляет 10,9% положительных тестов от всех проведенных исследований. За прошедшую неделю было проведено порядка 25 тысяч исследований. Выявляемость уменьшается, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологического процесса", - сказал он.
Также, по его словам в регионе завершается работа по пилотному проекту изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
"Все 2688 проб от населения доставлены, сейчас все это обрабатывается, направляется в НИИ. Санкт-Петербургский университет обработал все наши данные и даст заключения о наличии иммунитета среди населения…", - сказал Щербатов.