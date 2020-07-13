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Названы пять главных ошибок, "убивающих" кондиционер автомобиля
"Российская газета" назвала пять главных ошибок при эксплуатации автомобиля, которые приводят к выходу из строя кондиционера. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T05:56
россия
авто
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, авто

Названы пять главных ошибок, "убивающих" кондиционер автомобиля

05:56 13.07.2020
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© Fotolia / industrieblickРаботы по заправке кондиционера в автомобиле
Работы по заправке кондиционера в автомобиле
© Fotolia / industrieblick
Работы по заправке кондиционера в автомобиле . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. "Российская газета" назвала пять главных ошибок при эксплуатации автомобиля, которые приводят к выходу из строя кондиционера.
К поломке кондиционера приводит его редкое использование, говорится в материале. Во избежание проблем такие устройства следует включать как минимум раз в месяц вне зависимости от времени года и давать системе поработать как минимум полчаса.
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Другая распространенная ошибка заключается в игнорировании утечки хладагента. Во время эксплуатации автомобиля фреон, которым заправлена климатическая установка, по разным причинам уходит в атмосферу. Однако в случае, если система кондиционирования расходует хладагент слишком быстро, необходимо искать причину неисправности.
Также причиной выхода из строя климатической установки является грязный радиатор охлаждения, пишет "РГ". Так, нежелание следить за чистотой радиатора приводит к засорению его сот пухом, листьями. Из-за загрязнения ухудшается теплообмен, что в свою очередь снижает эффективность хладагента, указано в материале.
Еще одной причиной поломок является игнорирование посторонних шумов из кондиционера. "Посторонние шумы в области кондиционера - верный признак возникшей неисправности этого узла", - говорится в статье. Так, громкий шум при работе сигнализирует о том, что изношен компрессор, постукивания после выключения климатической установки говорят о возможном износе подшипника шкива, писк после включения кондиционера является признаком износа или недостаточного натяжения поликлинового ремня кондиционера.
Кроме того, привести к неисправностям может нежелание обслуживать климатическую систему. Не следует забывать о необходимости регулярной замены фильтров, также необходимо следить за чистотой радиатора кондиционера, говорится в материале.
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