https://ria.ru/20200712/1574249895.html
Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19
Представляется маловероятным, что полностью эффективная вакцина против коронавирусной инфекции появится в 2021 году, заявил эпидемиолог и член Научного совета... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:56
2020-07-12T23:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
арно
франция
общество
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https://ria.ru/20200712/1574244906.html
4
арно
франция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, арно, франция, общество