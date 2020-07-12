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Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19
Представляется маловероятным, что полностью эффективная вакцина против коронавирусной инфекции появится в 2021 году, заявил эпидемиолог и член Научного совета... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, арно, франция, общество

Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19

23:56 12.07.2020 (обновлено: 23:57 12.07.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Представляется маловероятным, что полностью эффективная вакцина против коронавирусной инфекции появится в 2021 году, заявил эпидемиолог и член Научного совета при минздраве Франции Арно Фонтане.
"Вакцина – это многие годы разработки. Конечно, сейчас прилагаются беспрецедентные усилия для ее создания, но я буду очень удивлен, если в 2021 году будет эффективная вакцина. Возможно, какая-то вакцина появится, но она будет работать только частично", - заявил специалист в эфире телеканала BFMTV.
Также он отметил, что конец эпидемии "еще очень далеко".
"Необходимо учиться жить с этим вирусом, мы не можем допустить повторного введения режима изоляции... поэтому давайте к этому относиться всерьез", - подчеркнул эпидемиолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАрноФранцияОбщество
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