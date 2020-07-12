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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574249433.html
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались 25 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b07a721ffdf718943320d6a03b9c4c2e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

23:32 12.07.2020 (обновлено: 23:54 12.07.2020)
1411
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Москве за минувшие сутки скончались 25 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Днем ранее сообщалось о 27 умерших.
Таким образом, общее число скончавшихся от заболевания в столице достигло 4168.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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