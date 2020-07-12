https://ria.ru/20200712/1574249433.html
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались 25 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:32
2020-07-12T23:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество