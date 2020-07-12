Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными

Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде

БЕЛГРАД, 12 июл - РИА Новости. В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) Сербии Белграде в воскресенье участвуют менее 500 человек, заявил вечером президент Александр Вучич , назвав эти собрания бессмысленными.

В Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Акция в воскресенье оказалась самой малочисленной.

"Не нужны бессмысленные собрания, сегодня вечером нет и 500 человек, что значит - заражение будет меньше, прошлой ночью (на воскресенье) их было около одной тысячи", - заявил Вучич в эфире телеканала Pink

"Это число никогда и не было большим, максимально 4,1 тысячи человек, но когда умножите на 10 или 12, это означает 50 тысяч новозараженных. Если сможем вести себя дисциплинированно, то победим коронавирус", - подчеркнул глава государства.

Днем вице-мэр Белграда Горан Весич объявил, что полиция обнаружила при обысках у участников протестов перед заксобранием подготовленные коктейли Молотова и противогазы, а в контейнерах на улице - камни.

Он также заявлял, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. По данным МВД, во время беспорядков с пятницы на субботу пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек. С субботы на воскресенье протест прошел почти мирно, с задержанием всего нескольких агрессивных демонстрантов в конце.