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Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными
В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде в воскресенье участвуют менее 500 человек, заявил вечером президент Александр Вучич, назвав эти РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:28
александр вучич
сербия
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белград (город)
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александр вучич, сербия, борис тадич, белград (город), в мире

Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными

23:28 12.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 12 июл - РИА Новости. В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде в воскресенье участвуют менее 500 человек, заявил вечером президент Александр Вучич, назвав эти собрания бессмысленными.
В Белграде и других городах Сербии с 7 июля проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за COVID-19. Акция в воскресенье оказалась самой малочисленной.
"Не нужны бессмысленные собрания, сегодня вечером нет и 500 человек, что значит - заражение будет меньше, прошлой ночью (на воскресенье) их было около одной тысячи", - заявил Вучич в эфире телеканала Pink.
"Это число никогда и не было большим, максимально 4,1 тысячи человек, но когда умножите на 10 или 12, это означает 50 тысяч новозараженных. Если сможем вести себя дисциплинированно, то победим коронавирус", - подчеркнул глава государства.
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
9 июля, 15:26
СМИ сообщили о задержании двух израильтян на протестах в Сербии
Днем вице-мэр Белграда Горан Весич объявил, что полиция обнаружила при обысках у участников протестов перед заксобранием подготовленные коктейли Молотова и противогазы, а в контейнерах на улице - камни.
Он также заявлял, что ущерб столицы Сербии от насильственных протестов в центре города до 9 июля составил миллион евро, подсчет убытков продолжается. По данным МВД, во время беспорядков с пятницы на субботу пострадали 14 полицейских (с начала протестов - 130), задержан 71 человек. С субботы на воскресенье протест прошел почти мирно, с задержанием всего нескольких агрессивных демонстрантов в конце.
Участники собраний перед зданием Скупщины Сербии требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий. Среди участников в разные дни были замечены представители сербской оппозиции, однако протестующие в основном негативно реагируют на их появление в своих рядах. Так, экс-мэр Белграда Драган Джилас и актер Сергей Трифунович подверглись нападению, а бывшего президента страны Бориса Тадича оскорбляли.
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Александр ВучичСербияБорис ТадичБелград (город)В мире
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