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Адвокат считает, что дело сестер Хачатурян рассмотрят в закрытом режиме
Дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных, скорее всего, в закрытом режиме сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:51
россия
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
арам хачатурян
происшествия
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РИА Новости
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россия, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, арам хачатурян, происшествия

Адвокат считает, что дело сестер Хачатурян рассмотрят в закрытом режиме

23:07 12.07.2020 (обновлено: 23:51 12.07.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных, скорее всего, в закрытом режиме сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.
"Дело младшей из сестер (которую признали невменяемой - ред.) рассмотрят отдельно. По делу двух других мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности", - добавил Паршин.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
20 мая, 09:29
Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
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РоссияДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеАрам ХачатурянПроисшествия
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