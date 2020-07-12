https://ria.ru/20200712/1574248990.html
Адвокат считает, что дело сестер Хачатурян рассмотрят в закрытом режиме
Дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных, скорее всего, в закрытом режиме сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:07
2020-07-12T23:51
россия
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
арам хачатурян
происшествия
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3
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, арам хачатурян, происшествия