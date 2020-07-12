https://ria.ru/20200712/1574248782.html
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T22:59
2020-07-12T23:25
алексей паршин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей паршин, следственный комитет россии (ск рф), москва, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, происшествия
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин
.
Девушек обвиняют в убийстве "группой лиц по предварительному сговору", добавил собеседник агентства.
По его словам, теперь материалы передадут в суд.
Дело младшей сестры, которую признали невменяемой, рассмотрят отдельно.
"По делу двух других мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности", — добавил Паршин.
Дело сестер Хачатурян
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве
с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура
отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.
Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.
Изначально девушек поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с них электронные браслеты.