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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:25
алексей паршин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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алексей паршин, следственный комитет россии (ск рф), москва, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

22:59 12.07.2020 (обновлено: 23:25 12.07.2020)
17538
© АГН "Москва" / Александр АвиловКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.
Девушек обвиняют в убийстве "группой лиц по предварительному сговору", добавил собеседник агентства.
По его словам, теперь материалы передадут в суд.
Дело младшей сестры, которую признали невменяемой, рассмотрят отдельно.
"По делу двух других мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности", — добавил Паршин.
Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
13 мая, 12:30
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.
Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.
Изначально девушек поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с них электронные браслеты.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
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Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
46397998
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Алексей ПаршинСледственный комитет России (СК РФ)МоскваДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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