Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин

Девушек обвиняют в убийстве "группой лиц по предварительному сговору", добавил собеседник агентства.

По его словам, теперь материалы передадут в суд.

Дело младшей сестры, которую признали невменяемой, рассмотрят отдельно.

"По делу двух других мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности", — добавил Паршин.

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.

Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.

Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".

Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.