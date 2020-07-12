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Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T22:35
россия
сергей кобылаш
су-25
южная осетия
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, сергей кобылаш, су-25, южная осетия, безопасность

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

22:30 12.07.2020 (обновлено: 22:35 12.07.2020)
18251
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Штурмовик Су-25. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
"Мой ведомый по радио сказал: "Товарищ командир, по тебе пуск", — поделился он событиями того дня.
После этого летчик почувствовал сильный удар и из-за попадания ракеты самолет "потянуло на пикирование". Пилот пытался вытянуть ручку на себя, однако самолет не поддавался.

"Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил", — рассказал Кобылаш.

В результате самолет сначала вышел на горизонтальную траекторию полета на одном двигателе, а затем начал набирать высоту. Однако вскоре еще одна ракета повредила двигатель. Кобылаш решил снижать самолет, так как без двигателей он лететь не мог, и ему придется катапультироваться. Помимо этого, он пролетал над городом — самолет нужно было увести максимально далеко от населенного пункта.
Сергей Кобылаш участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, а также в войне в Южной Осетии. В 2008 году он стал Героем Российской Федерации, в 2017-м получил звание генерал-лейтенанта, а в 2018-м стал Заслуженным военным летчиком России.
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4062126412
Обсудить 8
РоссияСергей КобылашСу-25Южная ОсетияБезопасность
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12 июля, 22:36
Егор Панкратов
5400001
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