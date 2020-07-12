Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

"Мой ведомый по радио сказал: "Товарищ командир, по тебе пуск", — поделился он событиями того дня.

После этого летчик почувствовал сильный удар и из-за попадания ракеты самолет "потянуло на пикирование". Пилот пытался вытянуть ручку на себя, однако самолет не поддавался.

В результате самолет сначала вышел на горизонтальную траекторию полета на одном двигателе, а затем начал набирать высоту. Однако вскоре еще одна ракета повредила двигатель. Кобылаш решил снижать самолет, так как без двигателей он лететь не мог, и ему придется катапультироваться. Помимо этого, он пролетал над городом — самолет нужно было увести максимально далеко от населенного пункта.