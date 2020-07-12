Глава Элладской церкви заявил патриарху Варфоломею о своей поддержке

"Сегодня днем архиепископ Афинский и всей Греции Иероним связался с Вселенским патриархом Варфоломеем, выражая ему полную солидарность и непоколебимую поддержку", - говорится в сообщении.

Варфоломей пока не отреагировал на превращение Святой Софии в мечеть. Блог "Свет Фанара", освещающий деятельность патриарха, в воскресенье сообщил лишь о письме Всемирного совета церквей в связи с решением турецких властей и разместил ссылку на песню греческого композитора Маноса Хатзидакиса "Каждое утро в соборе Святой Софии, когда все спят, выходит ангел посмотреть на разрушенный город" с небольшим рассказом о диске.