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Война в Сирии
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Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T22:21
война в сирии
хмеймим
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
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ох уж эти бородатые американские войска, сколько беспилотников перевели
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Типичная русская неловкость. Могут ли Путин (блестящий стратег, несколько парализованный страхом) и Лавров (чемпион мира по дипломатии в непрофессиональной категории) наконец-то довести что-то до конца?
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хмеймим
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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хмеймим, война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

22:03 12.07.2020 (обновлено: 22:21 12.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Одиннадцатого июля около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы", — сказал он.
Щербицкий добавил, что никто не пострадал, материального ущерба нет.
Авиабаза работает в плановом режиме.
Контр-адмирал также рассказал, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в Идлибе.
Кроме того, сирийская авиация провела патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес — Метрас — Айн-Иса — Махмудли — аэродром Квайрес.
Щербицкий отметил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировали.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииХмеймимВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
ох уж эти бородатые американские войска, сколько беспилотников перевели
12 июля, 22:39
Министр Правды
68120015
Типичная русская неловкость. Могут ли Путин (блестящий стратег, несколько парализованный страхом) и Лавров (чемпион мира по дипломатии в непрофессиональной категории) наконец-то довести что-то до конца?
12 июля, 22:55
JBJurij Boss
2001368
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