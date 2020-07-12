https://ria.ru/20200712/1574247643.html
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T22:03
2020-07-12T22:21
война в сирии
хмеймим
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200712/1574230971.html
Министр Правды
ох уж эти бородатые американские войска, сколько беспилотников перевели
86
Jurij Boss
Типичная русская неловкость. Могут ли Путин (блестящий стратег, несколько парализованный страхом) и Лавров (чемпион мира по дипломатии в непрофессиональной категории) наконец-то довести что-то до конца?
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хмеймим
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хмеймим, война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, в мире
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
беспилотниками, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Одиннадцатого июля около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы", — сказал он.
Щербицкий добавил, что никто не пострадал, материального ущерба нет.
Авиабаза работает в плановом режиме.
Контр-адмирал также рассказал, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в Идлибе.
Кроме того, сирийская авиация провела патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес — Метрас — Айн-Иса — Махмудли — аэродром Квайрес.
Щербицкий отметил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировали.
*Террористическая организация, запрещенная в России