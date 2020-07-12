Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

"Одиннадцатого июля около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы", — сказал он.