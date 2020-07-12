В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19

Фельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове

САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области , общее число умерших возросло до 66 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

К 11 июля в области скончались 65 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

"Зарегистрирована смерть пациентки от COVID-19. Женщина 1955 года рождения... Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, включая хроническую ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, сахарный диабет второго типа и ожирение.

Всего в области лабораторно подтверждено 5733 случая коронавируса, выздоровели 5146 человек.