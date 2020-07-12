Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574247490.html
В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших возросло до 66 человек, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T22:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_43d24b9c6605fb6bcbd72e179313d5ea.jpg
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_43d24b9c6605fb6bcbd72e179313d5ea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_ff559358775f6732d321dad8ff5f304e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_d2890c119d27a40823a4f6552fd716dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область, происшествия

В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19

22:00 12.07.2020 (обновлено: 22:04 12.07.2020)
448
© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших возросло до 66 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
К 11 июля в области скончались 65 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть пациентки от COVID-19. Женщина 1955 года рождения... Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, включая хроническую ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, сахарный диабет второго типа и ожирение.
Всего в области лабораторно подтверждено 5733 случая коронавируса, выздоровели 5146 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010310
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пакистанские военные на заблокированной дороге, ведущей к международному аэропорту Джинна в Карачи. 28 февраля 2019
В Пакистане при столкновении с боевиками погибли четверо военных
Собор Святой Софии в Стамбуле
Премьер Греции обсудил с главой Элладской церкви ситуацию с Айя-Софией
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На юго-западе Москвы произошел провал грунта
Анджей Дуда
Экзитпол: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Екатеринбурге потушили пожар в ангаре
Гаага. Нидерланды
В Нидерландах появится мост из отходов, напечатанный на 3D-принтере
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Палестине еще три человека умерли от коронавируса
Певица Анита Цой
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Женщины распахивают землю в годы Великой Отечественной войны
В Белгородской области открылся музей о подвиге работников тыла
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Греции призвали бойкотировать турецкие товары из-за собора Святой Софии
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Третий азербайджанский военный умер после инцидента на границе с Арменией
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Подтопление
В Можайске из-за дождя подтоплены 34 приусадебных участка и 22 дома
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Башкирии уменьшили время работы в "красных зонах" больниц из-за жары
09:00Ученые придумали, как делать вино и сыр с помощью сорной травы
08:57Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов
08:57Роскачество: россияне стали внимательнее проверять информацию о продукте
08:55В Луганской области продолжается тушение лесного пожара
08:53В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
Лента новостейМолния