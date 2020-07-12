https://ria.ru/20200712/1574247490.html
В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших возросло до 66 человек, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T22:00
2020-07-12T22:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пензенская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область, происшествия
САРАТОВ, 12 июл - РИА Новости.
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области
, общее число умерших возросло до 66 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
К 11 июля в области скончались 65 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть пациентки от COVID-19. Женщина 1955 года рождения... Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, включая хроническую ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, сахарный диабет второго типа и ожирение.
Всего в области лабораторно подтверждено 5733 случая коронавируса, выздоровели 5146 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.