Премьер Греции обсудил с главой Элладской церкви ситуацию с Айя-Софией

АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом ответные действия на превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщила пресс-служба премьера.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

"Премьер-министр Кириакос Мицотакис связался с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом, и они подробно обсудили кощунственное превращение собора Святой Софии в мечеть и дальнейшие действия, которые предпримут правительство и церковь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас сказал, что Эрдоган совершил "историческую ошибку" и Греция сделает все возможное, чтобы были последствия для Турции, в том числе санкций.

Греческое правительство намерено поднять на мировой уровень проблему превращения Айя Софии в мечеть.

Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО