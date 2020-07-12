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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200712/1574247373.html
Премьер Греции обсудил с главой Элладской церкви ситуацию с Айя-Софией
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом ответные действия на превращение собора Святой... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:53
религия и мировоззрение
ситуация вокруг собора святой софии
архиепископ афинский и всей греции иероним
кириакос мицотакис
элладская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
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Премьер Греции обсудил с главой Элладской церкви ситуацию с Айя-Софией

21:53 12.07.2020
690
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом ответные действия на превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, сообщила пресс-служба премьера.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
"Премьер-министр Кириакос Мицотакис связался с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом, и они подробно обсудили кощунственное превращение собора Святой Софии в мечеть и дальнейшие действия, которые предпримут правительство и церковь", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас сказал, что Эрдоган совершил "историческую ошибку" и Греция сделает все возможное, чтобы были последствия для Турции, в том числе санкций.
Собор Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 21:40Религия и мировоззрение
В Греции призвали бойкотировать турецкие товары из-за собора Святой Софии
Греческое правительство намерено поднять на мировой уровень проблему превращения Айя Софии в мечеть.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1140004
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг собора Святой СофииАрхиепископ Афинский и всей Греции ИеронимКириакос МицотакисЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОГрецияСтамбулСофия (город)В мире
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