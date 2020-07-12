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В Пакистане при столкновении с боевиками погибли четверо военных
Четверо пакистанских военных погибли при столкновении с боевиками в ходе антитеррористической операции в округе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:52
северный вазиристан
афганистан
в мире
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353
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северный вазиристан, афганистан, в мире

В Пакистане при столкновении с боевиками погибли четверо военных

21:52 12.07.2020
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© AP Photo / Fareed KhanПакистанские военные на заблокированной дороге, ведущей к международному аэропорту Джинна в Карачи. 28 февраля 2019
Пакистанские военные на заблокированной дороге, ведущей к международному аэропорту Джинна в Карачи. 28 февраля 2019
© AP Photo / Fareed Khan
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четверо пакистанских военных погибли при столкновении с боевиками в ходе антитеррористической операции в округе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном, были ликвидированы четыре террориста, сообщает пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).
В заявлении службы отмечается, что военные утром в воскресенье проводили операцию по "зачистке" укрытия террористов. Боевики открыли огонь, когда военные подошли к их логову и оцепили его. В результате "службы безопасности убили всех обнаруженных террористов".
"В ходе перестрелки четыре солдата приняли мученическую смерть. Позднее район был зачищен", - говорится в заявлении.
Отмечается, что во время столкновения службы безопасности ликвидировали четырех террористов.
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