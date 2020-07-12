https://ria.ru/20200712/1574247349.html
В Пакистане при столкновении с боевиками погибли четверо военных
Четверо пакистанских военных погибли при столкновении с боевиками в ходе антитеррористической операции в округе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:52
2020-07-12T21:52
северный вазиристан
афганистан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный вазиристан, афганистан, в мире