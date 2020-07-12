Третий азербайджанский военный умер после инцидента на границе с Арменией

"Военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш (сержант - ред.) Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий азербайджанской армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы",- сообщили в пресс-службе.