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Третий азербайджанский военный умер после инцидента на границе с Арменией
Число погибших азербайджанских военнослужащих во время вооружённого инцидента на границе с Арменией в воскресенье возросло до трёх, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-13T02:56
минобороны азербайджана
армения
в мире
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минобороны азербайджана, армения, в мире

Третий азербайджанский военный умер после инцидента на границе с Арменией

21:42 12.07.2020 (обновлено: 02:56 13.07.2020)
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 12 июл - РИА Новости. Число погибших азербайджанских военнослужащих во время вооружённого инцидента на границе с Арменией в воскресенье возросло до трёх, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны республики.
Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном столкновении на границе с Арменией, на участке Товузского района. Ранее ведомство сообщало о двух погибших военных и пятерых раненых.
"Военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш (сержант - ред.) Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий азербайджанской армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы",- сообщили в пресс-службе.
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Минобороны АзербайджанаАрменияВ мире
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