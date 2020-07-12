В Греции призвали бойкотировать турецкие товары из-за собора Святой Софии

АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости. Президент торгово-промышленной палаты Президент торгово-промышленной палаты Пирея , предприниматель Василис Коркидис призвал греческих бизнесменов ввести эмбарго на торговлю с Турцией , а потребителей – бойкотировать турецкие товары в связи с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

"Независимо от официальной позиции нашей страны, правительственных и дипломатических усилий, которые мы, граждане, воспринимаем и полностью уважаем, я предлагаю Центральному союзу палат принять резолюцию протеста, согласно которой мы, как предприниматели, не импортируем и не экспортируем в Турцию, а как потребители, мы не покупаем их продукты со штрих-кодом, который начинается с 868 и 869 (штрих-коды Турции - ред.)", - говорится в письме Коркидиса Центральному союзу палат. Его текст публикует экономическое издание "Нафтемпорики".

По его мнению, из-за действий "соседа" греческий рынок должен бойкотировать его продукцию, а правительство - попросить ЕС ввести торговые санкции.

Коркидис заявил, что все осознают, что после запрета на ввоз и потребление продуктов из Турции будет ответ, и, возможно, ущерб экономике Греции будет большим.

"Но сколько стоят действия по падению греческого, христианского и мирового культурного памятника?" – говорится в письме.

Коркидис пишет, что Турция является одним из наиболее важных импортеров греческих продуктов, но она также является причиной огромных расходов на оборону и мигрантов в Греции.

"Экспорт греческой продукции в Турцию может достигать 1,4 миллиарда евро, но и импорт из Турции близок к 1 миллиарду евро. Так достаточно ли положительного сальдо торгового баланса для уравновешивания турецких провокаций? Зачем поддерживать тесные экономические отношения со страной, которая постоянно бросает вызов нашим религиозным убеждениям, нашей истории и нашим национальным суверенным правам?" - говорится в письме.

Ранее полностью запретить импорт и транзит турецких товаров предложил лидер правой партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос. Он предложил также сделать из дома-музея основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках музей памяти жертв геноцида понтийских греков.