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Религия и мировоззрение
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В Греции призвали бойкотировать турецкие товары из-за собора Святой Софии
Президент торгово-промышленной палаты Пирея, предприниматель Василис Коркидис призвал греческих бизнесменов ввести эмбарго на торговлю с Турцией, а потребителей РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T23:00
религия и мировоззрение
ситуация вокруг собора святой софии
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новости - религия и мировоззрение
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ситуация вокруг собора святой софии, пирей, новости - религия и мировоззрение, греция, стамбул, в мире

В Греции призвали бойкотировать турецкие товары из-за собора Святой Софии

21:40 12.07.2020 (обновлено: 23:00 12.07.2020)
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© AP Photo / STRСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / STR
АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости. Президент торгово-промышленной палаты Пирея, предприниматель Василис Коркидис призвал греческих бизнесменов ввести эмбарго на торговлю с Турцией, а потребителей – бойкотировать турецкие товары в связи с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
"Независимо от официальной позиции нашей страны, правительственных и дипломатических усилий, которые мы, граждане, воспринимаем и полностью уважаем, я предлагаю Центральному союзу палат принять резолюцию протеста, согласно которой мы, как предприниматели, не импортируем и не экспортируем в Турцию, а как потребители, мы не покупаем их продукты со штрих-кодом, который начинается с 868 и 869 (штрих-коды Турции - ред.)", - говорится в письме Коркидиса Центральному союзу палат. Его текст публикует экономическое издание "Нафтемпорики".
По его мнению, из-за действий "соседа" греческий рынок должен бойкотировать его продукцию, а правительство - попросить ЕС ввести торговые санкции.
Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 11:51Религия и мировоззрение
Глава МИД Греции считает проблему Святой Софии мировой
Коркидис заявил, что все осознают, что после запрета на ввоз и потребление продуктов из Турции будет ответ, и, возможно, ущерб экономике Греции будет большим.
"Но сколько стоят действия по падению греческого, христианского и мирового культурного памятника?" – говорится в письме.
Коркидис пишет, что Турция является одним из наиболее важных импортеров греческих продуктов, но она также является причиной огромных расходов на оборону и мигрантов в Греции.
"Экспорт греческой продукции в Турцию может достигать 1,4 миллиарда евро, но и импорт из Турции близок к 1 миллиарду евро. Так достаточно ли положительного сальдо торгового баланса для уравновешивания турецких провокаций? Зачем поддерживать тесные экономические отношения со страной, которая постоянно бросает вызов нашим религиозным убеждениям, нашей истории и нашим национальным суверенным правам?" - говорится в письме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
11 июля, 21:38Религия и мировоззрение
Эрдоган назвал смену статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции
Ранее полностью запретить импорт и транзит турецких товаров предложил лидер правой партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос. Он предложил также сделать из дома-музея основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках музей памяти жертв геноцида понтийских греков.
В Греции несколько месяцев назад звучали призывы к бойкоту турецких товаров из-за действий Турции против курдов.
Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть
© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Собор Святой Софии в Стамбуле
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

Собор Святой Софии в Стамбуле
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

Собор Святой Софии в Стамбуле
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

Собор Святой Софии в Стамбуле
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

Собор Святой Софии в Стамбуле
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

Собор Святой Софии в Стамбуле
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

Собор Святой Софии в Стамбуле
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

Собор Святой Софии в Стамбуле
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии в Стамбуле.

Кошка в соборе Святой Софии в Стамбуле
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

Собор Святой Софии в Стамбуле
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

Собор Святой Софии в Стамбуле
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужчина в соборе Святой Софии в Стамбуле
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

Собор Святой Софии в Стамбуле
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© AP Photo / STR
2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AFP 2020 / Ozan Kose
9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

© AP Photo / STR
10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose
12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose
13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose
14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel
153100018
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг собора Святой СофииПирейНовости - Религия и мировоззрениеГрецияСтамбулВ мире
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