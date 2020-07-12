https://ria.ru/20200712/1574247000.html
В Палестине еще три человека умерли от коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило семь тысяч, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:37
2020-07-12T21:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, вифлеем, палестина, в мире