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В Палестине еще три человека умерли от коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило семь тысяч, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:37
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вифлеем, палестина, в мире

В Палестине еще три человека умерли от коронавируса

21:37 12.07.2020
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Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ГАЗА, 12 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Палестине превысило семь тысяч, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Три человека скончались и 349 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на территории Палестины. Общее число зараженных составляет 7037. На данный момент - 5763 активных случаев заражения", - заявила эль-Кела.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВифлеемПалестинаВ мире
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