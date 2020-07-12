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В Екатеринбурге потушили пожар в ангаре
Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с производственным оборудованием в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге потушили пожар в ангаре

21:26 12.07.2020
384
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с производственным оборудованием в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что складское помещение в Екатеринбурге по адресу улица Полевая, 76, горит на 800 квадратных метрах. В 20.23 мск пожар был локализован.
"Пожарные справились с огнем на крупном пожаре в Екатеринбурге. В 22.40 (20.40 мск) открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, в помещениях ангара находились несколько емкостей с техническим маслом, перехода огня на них огнеборцами не допущено, также из горящего здания пожарные эвакуировали шесть газовых баллонов. Тушение огня осложнялось отсутствием водоисточника на месте пожара, подвоз воды производился от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1,2 километра.
Как уточнили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало, причина пожара устанавливается.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
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