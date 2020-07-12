В Екатеринбурге потушили пожар в ангаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с производственным оборудованием в Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре с производственным оборудованием в Екатеринбурге , сообщает региональный главк МЧС

Ранее сообщалось, что складское помещение в Екатеринбурге по адресу улица Полевая, 76, горит на 800 квадратных метрах. В 20.23 мск пожар был локализован.

"Пожарные справились с огнем на крупном пожаре в Екатеринбурге. В 22.40 (20.40 мск) открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в помещениях ангара находились несколько емкостей с техническим маслом, перехода огня на них огнеборцами не допущено, также из горящего здания пожарные эвакуировали шесть газовых баллонов. Тушение огня осложнялось отсутствием водоисточника на месте пожара, подвоз воды производился от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1,2 километра.