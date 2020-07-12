Для участия в выборах в парламент Сирии зарегистритровали 2100 кандидатов

Прием заявок стартовал 5 марта и завершился 11-го. Глава комиссии Хайдар Рахма сообщал, что кандидат в депутаты может подать заявку лично или через своего представителя. Кандидат должен иметь гражданство САР и проживать в Сирии не менее 10 лет.