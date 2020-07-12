Бывший музей Африки в Бельгии вступил в борьбу против расизма

БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости, Надим Зуауи. Основанный бельгийским королем-колонизатором Леопольдом II Музей центральной Африки в Основанный бельгийским королем-колонизатором Леопольдом II Музей центральной Африки в Брюсселе намерен сыграть ключевую роль в исследовании колониального прошлого Бельгии и помочь добиться примирения как внутри страны, так и с ее бывшими колониями, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор музея Гидо Грисселс.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в Миннеаполисе оживила в Бельгии диалог о собственном колониальном прошлом и фигуре короля бельгийцев Леопольда II, правившего с 1865 по 1909 годы. Памятники Леопольду, известному своей жестокой политикой в Конго в XIX веке, подверглись нападениям и осквернению в ходе недавних акций протеста в самой Бельгии. Неизвестные обливали монументы красной краской, символизирующей кровь конголезцев. Активисты запустили сбор подписей, чтобы убрать с улиц и площадей Брюсселя все памятники, изображающие короля-колонизатора.

© РИА Новости Памятник королю бельгийцев Леопольду Второму залитый красной краской в ходе акций против расизма в "Королевского музея Африки" в Бельгии © РИА Новости Памятник королю бельгийцев Леопольду Второму залитый красной краской в ходе акций против расизма в "Королевского музея Африки" в Бельгии

На фоне этих событий парламент Бельгии принял решение о создании комиссии по исследованию колониального прошлого и поиску путей примирения в обществе. Готовить работу этой комиссии поручено Королевскому бельгийскому музею Центральной Африки, где хранится не только обширная коллекция искусства Африки , но и госархивы колониального периода.

"Рабочая группа парламента попросила нас сформулировать задачу, которую она должна будет выполнить, а также предложить список экспертов, которые могли бы провести подготовительную работу", - сказал Гидо Грисселс.

По его словам, комиссия при поддержке экспертов займется установлением исторической правды о событиях в Африке, а также примирением с бывшими колониями. "Музей должен будет организовывать работу экспертов. Мы располагаем большей частью государственных архивов, связанных с колонизацией. У экспертов будет доступ как к нашим архивам, так и к нашим коллекциям", - сказал собеседник агентства.

Музей был основан в 1898 году королем Леопольдом II, когда значительная территория в Центральной Африке находилась в его личном владении. Он извлекал огромную выгоду, организовав поставки из Африки каучука, слоновой кости и продовольствия, используя рабский труд местного населения.

По замыслу короля бельгийцев, музей прославлял колонизацию с одной стороны, а с другой - являлся научным учреждением, которое оказывало поддержку колониальной деятельности. И даже после того, как государства Центральной Африки обрели независимость, экспозиция музея не менялась.

"Надо признать, что музей Африки был колониальным музеем очень долго. Мы были частью проблемы, продвигалась идея о позитивной роли колонизации. Предыдущим поколениям бельгийцев, посещавшим музей, передавался стереотип о превосходстве белой расы. И я прекрасно понимаю людей, которые критикуют наш музей. Но после реновации музея мы изменили концепцию и придумали новый подход, поэтому произошло настоящее изменение", - рассказал Грисселс.

После реновации в 2018 году музей полностью преобразился, превратившись в центр изучения культуры и современной жизни Центральной Африки. "Мы смотрим на колониализм как на систему правления, основанную на военной оккупации, авторитаризме, расизме, эксплуатации страны. А в музее мы рассказываем о таких темах как биологическое разнообразие Африки, ресурсы, языки и музыка, африканское происхождение многих бельгийцев, ритуалы, церемонии африканцев", - рассказал директор музея.