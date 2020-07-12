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Бывший музей Африки в Бельгии вступил в борьбу против расизма
Основанный бельгийским королем-колонизатором Леопольдом II Музей центральной Африки в Брюсселе намерен сыграть ключевую роль в исследовании колониального... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:17
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джордж флойд, брюссель, бельгия, африка

Бывший музей Африки в Бельгии вступил в борьбу против расизма

21:17 12.07.2020
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© РИА НовостиЭкспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
Экспонаты в Королевском музее Африки в Бельгии
© РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости, Надим Зуауи. Основанный бельгийским королем-колонизатором Леопольдом II Музей центральной Африки в Брюсселе намерен сыграть ключевую роль в исследовании колониального прошлого Бельгии и помочь добиться примирения как внутри страны, так и с ее бывшими колониями, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор музея Гидо Грисселс.
Смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в Миннеаполисе оживила в Бельгии диалог о собственном колониальном прошлом и фигуре короля бельгийцев Леопольда II, правившего с 1865 по 1909 годы. Памятники Леопольду, известному своей жестокой политикой в Конго в XIX веке, подверглись нападениям и осквернению в ходе недавних акций протеста в самой Бельгии. Неизвестные обливали монументы красной краской, символизирующей кровь конголезцев. Активисты запустили сбор подписей, чтобы убрать с улиц и площадей Брюсселя все памятники, изображающие короля-колонизатора.
© РИА НовостиПамятник королю бельгийцев Леопольду Второму залитый красной краской в ходе акций против расизма в "Королевского музея Африки" в Бельгии
Памятник королю бельгийцев Леопольду Второму залитый красной краской в ходе акций против расизма в Королевского музея Африки в Бельгии
© РИА Новости
Памятник королю бельгийцев Леопольду Второму залитый красной краской в ходе акций против расизма в "Королевского музея Африки" в Бельгии
На фоне этих событий парламент Бельгии принял решение о создании комиссии по исследованию колониального прошлого и поиску путей примирения в обществе. Готовить работу этой комиссии поручено Королевскому бельгийскому музею Центральной Африки, где хранится не только обширная коллекция искусства Африки, но и госархивы колониального периода.
"Рабочая группа парламента попросила нас сформулировать задачу, которую она должна будет выполнить, а также предложить список экспертов, которые могли бы провести подготовительную работу", - сказал Гидо Грисселс.
По его словам, комиссия при поддержке экспертов займется установлением исторической правды о событиях в Африке, а также примирением с бывшими колониями. "Музей должен будет организовывать работу экспертов. Мы располагаем большей частью государственных архивов, связанных с колонизацией. У экспертов будет доступ как к нашим архивам, так и к нашим коллекциям", - сказал собеседник агентства.
© РИА НовостиЭкспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
Экспонаты в Королевском музее Африки в Бельгии
1 из 3
Экспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
© РИА Новости
© РИА НовостиЭкспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
Экспонаты в Королевском музее Африки в Бельгии
2 из 3
Экспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
© РИА Новости
© РИА НовостиЭкспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
Экспонаты в Королевском музее Африки в Бельгии
3 из 3
Экспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
© РИА Новости
1 из 3
Экспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
© РИА Новости
2 из 3
Экспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
© РИА Новости
3 из 3
Экспонаты в "Королевском музее Африки" в Бельгии
© РИА Новости
Музей был основан в 1898 году королем Леопольдом II, когда значительная территория в Центральной Африке находилась в его личном владении. Он извлекал огромную выгоду, организовав поставки из Африки каучука, слоновой кости и продовольствия, используя рабский труд местного населения.
По замыслу короля бельгийцев, музей прославлял колонизацию с одной стороны, а с другой - являлся научным учреждением, которое оказывало поддержку колониальной деятельности. И даже после того, как государства Центральной Африки обрели независимость, экспозиция музея не менялась.
"Надо признать, что музей Африки был колониальным музеем очень долго. Мы были частью проблемы, продвигалась идея о позитивной роли колонизации. Предыдущим поколениям бельгийцев, посещавшим музей, передавался стереотип о превосходстве белой расы. И я прекрасно понимаю людей, которые критикуют наш музей. Но после реновации музея мы изменили концепцию и придумали новый подход, поэтому произошло настоящее изменение", - рассказал Грисселс.
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После реновации в 2018 году музей полностью преобразился, превратившись в центр изучения культуры и современной жизни Центральной Африки. "Мы смотрим на колониализм как на систему правления, основанную на военной оккупации, авторитаризме, расизме, эксплуатации страны. А в музее мы рассказываем о таких темах как биологическое разнообразие Африки, ресурсы, языки и музыка, африканское происхождение многих бельгийцев, ритуалы, церемонии африканцев", - рассказал директор музея.
Учитывая, что здание музея является ценной исторической постройкой и серьезных изменений проводить в нем нельзя, были построены новые павильоны. В то же время Грисселс напомнил, что музей был построен Леопольдом II и в его честь, поэтому в самой конструкции здания, в его отделке можно увидеть много деталей, которые славят короля. "Вы можете встретить, к примеру, его монограмму - две буквы L. Есть также надписи, в которых утверждается, что колониализм приносит цивилизацию, что благодаря колониализму развитие происходит гораздо быстрее", - сказал директор музея. "Это был для нас особый вызов, учитывая, что речь идет об охраняемом историческом здании. Мы попросили современных художников подготовить проекты, которые бы контрастировали со всеми символами колонизации, противостояли им. Это и есть философия реновации музея, которая принесла нам успех. В первый год после открытия нас посетили 350 тысяч человек и много делегаций из-за рубежа", - заключил Грисселс.
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Джордж ФлойдБрюссельБельгияАфрика
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